El diputado Arturo Alegría, de Fuerza Popular, se pronunció sobre la propuesta de su colega Norma Yarrow para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. (Foto: Congreso)
El diputado Arturo Alegría, de Fuerza Popular, se pronunció sobre la propuesta de su colega Norma Yarrow para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El diputado Arturo Alegría (Fuerza Popular) consideró que se puede perfeccionar la ley de financiamiento público a partidos, luego que su colega Norma Yarrow (Renovación Popular) propusiera su eliminación y que ese dinero sea destinado a salud, educación, seguridad y servicios básicos.

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