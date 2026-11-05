Medida busca que haya segunda vuelta, cuando ninguna lista de candidatos alcance el 30 % de los votos válidos. (Foto: Jesús Saucedo / EC)
Medida busca que haya segunda vuelta, cuando ninguna lista de candidatos alcance el 30 % de los votos válidos. (Foto: Jesús Saucedo / EC)
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Por Redacción EC

El diputado de Ahora Nación, César Augusto Muedas Balbiese, presentó un proyecto de ley que propone establecer una segunda vuelta electoral para la elección de alcalde y regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuando ninguna lista de candidatos alcance el 30 % de los votos válidos.

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