El diputado de Ahora Nación, César Augusto Muedas Balbiese, presentó un proyecto de ley que propone establecer una segunda vuelta electoral para la elección de alcalde y regidores de la Municipalidad Metropolitana de Lima , cuando ninguna lista de candidatos alcance el 30 % de los votos válidos.

La iniciativa plantea modificar el artículo 23 de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales, para establecer un umbral mínimo de votación que permita proclamar a la lista ganadora.

“De no alcanzarse ese porcentaje, se convocaría a una segunda elección dentro de los 30 días calendario siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales”, señala la propuesta.

Proyecto de Ley Segunda Vuelta en Lima.

En esa segunda jornada electoral participarían las listas que obtuvieron las mayores votaciones y sería proclamada ganadora aquella que consiga la mayoría simple de los votos válidos.

En la exposición de motivos, el diputado de Ahora Nación sustenta la propuesta en los resultados de los últimos procesos electorales municipales.

Según las cifras consignadas, en 2022 Renovación Popular obtuvo el 26,342 % de los votos válidos, mientras que en 2026 alcanzó el 27,685 %. Ambos resultados se situaron por debajo del umbral del 30 % que ahora se busca establecer.

En su escrito, el legislador argumenta que Lima tiene características particulares por su condición de capital de la República, su dimensión poblacional y las competencias regionales que ejerce la Municipalidad Metropolitana, conforme al régimen especial reconocido en el artículo 198 de la Constitución. Por ello, considera que su elección debería tener reglas similares a las aplicadas para elegir a los gobernadores regionales.

La iniciativa también contempla que la ONPE, en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones, elabore la reglamentación correspondiente en un plazo máximo de 120 días desde la entrada en vigencia de la ley. Esta deberá desarrollar, entre otros aspectos, la distribución de escaños después de una eventual segunda vuelta.