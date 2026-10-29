El diputado del Partido del Buen Gobierno, Edwin Espinoza, consideró en el podcast ‘Siempre a las 8′, conducido por Jimmy Chinchay, que la posición del senador Jorge Gavidia frente al Poder Ejecutivo no es nueva, tras su respaldo al otorgamiento de facultades legislativas al Gobierno.

Espinoza sostuvo que Gavidia siempre ha manifestado su intención de tener una posición más “ejecutiva” y que considera que el Gobierno necesita mayor respaldo.

“ Él siempre ha tenido una inclinación por facilitar las cosas al Ejecutivo ”, manifestó Espinoza.

Aun así, el diputado precisó que la posición del Partido del Buen Gobierno no implica negar al Ejecutivo las herramientas necesarias para gobernar, pero remarcó que el ejercicio del poder debe estar acompañado de mecanismos de control.

“Creemos que al Gobierno se le dé las herramientas para gobernar, pero también necesita contrapesos, equilibrio de poderes, fiscalización”, señaló.

Cuestiona a Fuerza Popular

Durante la entrevista, Espinoza también cuestionó las “formas” de Fuerza Popular para hacer política. Como ejemplo, mencionó el caso en el que, aparentemente, una senadora “pasó a las filas” de esa agrupación para conseguir la Mesa Directiva del Senado.

Consultado sobre si consideraba que Fuerza Popular también estuvo detrás de la decisión de Gavidia de respaldar las facultades legislativas durante el debate en el pleno del Senado, el diputado dijo que prefería mantener la cautela.

“Le doy el beneficio de la duda, pero el tiempo lo dirá”, expresó.