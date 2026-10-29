El diputado del Partido del Buen Gobierno, Edwin Espinoza, consideró en el podcast ‘Siempre a las 8′, conducido por Jimmy Chinchay, que la posición del senador Jorge Gavidia frente al Poder Ejecutivo no es nueva, tras su respaldo al otorgamiento de facultades legislativas al Gobierno.
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