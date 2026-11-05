El diputado del Partido del Buen Gobierno, Fernando García, afirmó que su mención a eventual “huelga parlamentaria” fue retórica y política y señaló que esa posibilidad es “inviable e improbable”.

Durante una entrevista en Cuentas Claras de Canal N, García dijo que su referencia a una posible huelga no fue una propuesta propia, sino que recogió un análisis del abogado Fernán Altuve.

“La propuesta de la huelga no la planteo yo ‘per se’ porque se que dentro del reglamento se establece que los diputados y senadores no pueden hacer huelga ni tienen derecho de sindicalización, lo que hice fue referencia a un análisis de Fernan Altuve”, aseveró.

Sostuvo que desde el punto de “vista legal constitucional no se podría plantear la posibilidad de una huelga”. “Es una postura política, retórica”, remarcó.

En ese sentido, explicó que sus declaraciones buscaban advertir sobre el escenario al que estaría conduciendo la confrontación entre la Cámara de Diputados y el Senado.

#CuentasClaras | El diputado Fernando García opinó sobre los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori: “No hay un cambio sustancial” Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/8EDjJMQxma — Canal N (@canalN_) November 5, 2026

“Lo que yo he dicho, refiriéndome a Fernán Altuve, es que nos están empujando a una situación de esas. Si se da una situación de esta, el debate que se va a dar es de paralización” , manifestó.

Finalmente, García advirtió que la relación entre ambas cámaras atraviesa un escenario de “absoluta confrontación”, situación que, a su juicio, podría terminar generando una parálisis en el funcionamiento del Parlamento.