Facebook del diputado Fernando García, del Partido del Buen Gobierno
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Por Redacción EC

El diputado del Partido del Buen Gobierno, Fernando García, afirmó que su mención a eventual “huelga parlamentaria” fue retórica y política y señaló que esa posibilidad es “inviable e improbable”.

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