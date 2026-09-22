La diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) es presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. (Foto: Congreso)
La diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) es presidenta de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El vicepresidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Fernando García (Partido del Buen Gobierno), señaló que es potestad de la presidenta de dicho grupo de trabajo, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), convocar a una audiencia pública para escuchar a organizaciones de la sociedad civil sobre el pedido de delegación de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo.