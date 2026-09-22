El vicepresidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Fernando García (Partido del Buen Gobierno), señaló que es potestad de la presidenta de dicho grupo de trabajo, Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), convocar a una audiencia pública para escuchar a organizaciones de la sociedad civil sobre el pedido de delegación de facultades legislativas solicitado por el Ejecutivo.

Avendaño convocó para este martes a diversas organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de escuchar sus opiniones y “socializar” la propuesta de delegación de facultades.

Consultado sobre si era necesario que la Junta Directiva de la comisión aprobara previamente la realización de esta actividad, García respondió que el Reglamento no establece dicha exigencia.

“El reglamento no establece que la junta directiva tiene que reunirse para tomar un acuerdo, es potestad de la presidenta de la comisión”, afirmó.

“Es importante agotar todos los escenarios”

García consideró que escuchar a las organizaciones de la sociedad civil puede ser parte del análisis de la propuesta, aunque expresó dudas respecto a los tiempos debido al carácter urgente del pedido.

“Creo que es importante agotar todos los escenarios, no sé si los tiempos estén dentro de la urgencia del pedido”, manifestó.

El vicepresidente de la comisión explicó que los distintos grupos de trabajo han elaborado alrededor de diez documentos relacionados con las materias comprendidas en la solicitud del Ejecutivo.

“Por lo que me dijo la presidenta de la comisión es que los están revisando, están elaborando la propuesta de dictamen final que se va a debatir”, señaló.

Según García, la intención es contar con un solo dictamen que sea puesto a consideración de los integrantes de la Comisión de Constitución para su debate y posterior votación.

Posición del Partido del Buen Gobierno

Respecto a la posición de su bancada, el Partido del Buen Gobierno, García indicó que existe disposición para respaldar las materias que consideran prioritarias, pero no necesariamente el paquete completo planteado por el Ejecutivo.

“La posición que tenemos como bancada es de apoyar esos temas urgentes y la mayoría de diputados está en el mismo sentido”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó específicamente la seguridad ciudadana y el combate contra la criminalidad como áreas en las que podría existir consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo.

“Es muy complicado ponernos de acuerdo en ese aspecto. En todo caso, aquí tendría que haber un compromiso de carácter político donde el Ejecutivo y Legislativo se pongan de acuerdo para que la propuesta sea la de aprobar las facultades legislativas en seguridad ciudadana y el combate a la criminalidad”, afirmó.

García señaló que otros temas podrían ser abordados mediante las comisiones ordinarias correspondientes, mientras que los asuntos considerados urgentes deberían recibir una atención prioritaria.

Cuestiona “gestos políticos” del Senado

El vicepresidente de la Comisión de Constitución también cuestionó algunas declaraciones provenientes del Senado que, según sostuvo, han generado desconfianza entre ambas cámaras.

“La política es gestos, y ahí tenemos un problema”, señaló.

García cuestionó las declaraciones que atribuyó al presidente de la Comisión de Constitución del Senado y a una senadora de la bancada oficialista, respecto a que el Senado podría modificar lo que apruebe la Cámara de Diputados sobre las facultades.

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Fernando García, vicepresidente de la Comisión de Constitución: Hay gestos políticos que generan desconfianza, hay un tufillo de ninguneo a la Cámara de Diputados



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“Esos gestos políticos hacen que se genere desconfianza. Hay un tufillo de ninguneo a la Cámara de Diputados, que hace que una situación tan simple puede haberse solucionado hace ya buen tiempo”, afirmó.

Consultado sobre si este martes la presidencia de la Comisión de Constitución plantearía el informe sobre el pedido de facultades, respondió que no lo consideraba probable y reiteró que la actividad prevista para la jornada corresponde a una convocatoria realizada por la presidencia de la comisión.

“No, yo creo que no. Empecemos que la actividad que se programe hoy la ha organizado la presidenta de la Comisión de Constitución”, indicó.