El diputado Jaime Abensur (Fuerza Popular) solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, que adopte medidas para que la Comisión de Energía y Minas emita, a la brevedad, el dictamen del proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), presentado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.

Mediante el Oficio N.° 244-2026-2027-JAP/CR, fechado el 24 de noviembre, el parlamentario advirtió que la iniciativa legislativa permanece en dicha comisión desde el 20 de octubre y que, hasta la fecha de su comunicación, transcurrieron 24 días hábiles sin que se emitiera el dictamen correspondiente.

Jaime Abensur envió un oficio a la presidencia de la Cámara de Diputados.

Abensur sostuvo que este retraso excede el plazo máximo de 15 días hábiles improrrogables establecido en el literal b) del artículo 116 del Reglamento de la Cámara de Diputados para las iniciativas sometidas al procedimiento legislativo de urgencia.

“(Que) la Comisión de Energía y Minas emita y presente, a la brevedad, el dictamen correspondiente a la proposición legislativa de la pequeña minería y minería artesanal, teniendo en cuenta el vencimiento del plazo reglamentario, señala en el petitorio.

“ Se adopten las medidas pertinentes para garantizar, en lo sucesivo, el estricto cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 116 del Reglamento de la Cámara de Diputados ”, agrega.

Advierte denuncia constitucional

En el documento, Abensur señaló que el incumplimiento de los plazos reglamentarios afecta el tratamiento preferente que la Constitución reconoce a las iniciativas legislativas presentadas con carácter de urgencia por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, advirtió que, de persistir esta situación, presentaría una denuncia constitucional a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes.