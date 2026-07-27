El diputado Jair Manrique (Ahora Nación) afirmó que desde el oficialismo lo buscaron para ofrecerle cargos en el próximo gobierno de Keiko Fujimori, que asumirá la Presidencia este martes 28 de julio en una sesión solemne en el Congreso.

En entrevista con Canal N, señaló que desde su punto de vista personal, existen límites que no puede cruzar y uno de ellos es el fujimorismo, razón por la cual rechazó la propuesta. No obstante, evitó mencionar nombres.

“No voy a decir nombres por respeto. Tenemos un tema de diálogo, pero sí me buscaron para ofrecerme cargos en el oficialismo. Eso pasó. La verdad hay un límite para mí que yo no tolero y que no voy a cruzar, que es el fujimorismo”, expresó.

“La verdad soy de centro derecha, pero tampoco soy mercantilista, tampoco soy entreguista. No me considero una persona que vende sus principios a cambio de beneficios personales. Para mí eso es una línea. Cuando me ofrecieron cargos, dije: ‘esa línea obviamente no voy a cruzar’”, agregó.

Manrique indicó que tiene “coincidencias programáticas” con el bloque de oposición que se ha formado y bajo ello, no accederá a vender sus “principios morales a cambio de un beneficio personal”.

“Hablo de lo que me consta y a mí me consta eso. Tengo coincidencias programáticas con el bloque que hemos formado. Bajo esas coincidencias, el tema más importante es que vendas tus principios morales a cambio de un beneficio personal. Eso es una línea que he marcado muy fuerte”, subrayó.

Finalmente, el diputado de Ahora Nación señaló que si bien ha conversado con legisladores de otras bancadas del nuevo Congreso bicameral, ello no significa que vaya a negociar para sus intereses personales.

“Yo he hablado con Rosangella Barbarán, con Christian Aranda, con Aldo Bravo, con Frank Krklec, con todos ellos. La verdad, me parecen personas dialogantes. No está mal dialogar, ni siquiera negociar, lo malo es que negocies para principios propios, eso sí es malo”, sentenció.