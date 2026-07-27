El diputado Jair Mendoza (centro) afirmó que desde el oficialismo le ofrecieron cargos en el próximo gobierno. (Foto: Congreso)
El diputado Jair Mendoza (centro) afirmó que desde el oficialismo le ofrecieron cargos en el próximo gobierno. (Foto: Congreso)
/ Victor Vasquez
Por Redacción EC

El diputado Jair Manrique (Ahora Nación) afirmó que desde el oficialismo lo buscaron para ofrecerle cargos en el próximo gobierno de Keiko Fujimori, que asumirá la Presidencia este martes 28 de julio en una sesión solemne en el Congreso.

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