El diputado Julián Pérez Mallqui, de la bancada Juntos por el Perú, salió en libertad la tarde de hoy sábado 1 de agosto tras permanecer dos días en calidad de detenido en la Comisaría de San Miguel en medio de acusaciones en su contra por presunta violencia contra su expareja.

Aproximadamente a la 1 p.m. del martes, las cámaras captaron la salida del diputado por la región Cusco, quien previamente había sido visto siendo trasladado esposado para las diligencias correspondientes por la denuncia de violencia sicológica en su contra.

Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comsiaría de San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)

Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comsiaría de San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)

“Este proceso sigue todavía, estoy saliendo en libertad porque se han cumplido los plazos establecidos que amerita este caso, y yo soy bastante respetuoso contra toda violencia que pueda existir contra la mujer”, precisó el parlamentario.

Pérez Mallqui calificó el hecho como “incidente confuso” que ha hecho que sea conocido por la población, algo que lamentó para luego negar haber cometido algún tipo de agresión.

“Rechazo rotundamente todo lo que se m ha imputado por agresión sicológica y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría”, replicó antes de retirarse del lugar.

Periodista de El Comercio sufre agresión por personal que acompañaba a Julián Pérez

Antes de abandonar el lugar, el diputado fue abordado por la prensa que se encontraba en los exteriores de la dependencia policial, entre ellos nuestra colega fotoreportera Violeta Ayasta, quien registraba la salida del legislador.

Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comsiaría de San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)

Durante el incidente, la periodista sufrió agresiones físicas por parte de una de las personas que acompañaba a Julián Pérez. El sujeto, que vestía una camisa blanca y un pantalón negro, fue señalado como quien la agredió mientras los medios intentaban recoger declaraciones del parlamentario.

“Cuando el diputado iba a entrar el auto, el hombre me golpeó el pecho con su mano”, contó Ayasta.

Este Diario consultó en reiteradas oportunidades al área de prensa del despacho del diputado por la identidad de esta persona y su vínculo con el legislador; sin embargo, no se proporcionaron sus datos ni se ofreció una explicación sobre lo ocurrido.