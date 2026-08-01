Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comsiaría de San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comsiaría de San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

El diputado Julián Pérez Mallqui, de la bancada Juntos por el Perú, salió en libertad la tarde de hoy sábado 1 de agosto tras permanecer dos días en calidad de detenido en la Comisaría de San Miguel en medio de acusaciones en su contra por presunta violencia contra su expareja.

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