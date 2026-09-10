Marlon Aguirre es diputado de Juntos por el Perú. (Foto: Facebook)
Marlon Aguirre es diputado de Juntos por el Perú. (Foto: Facebook)
Por Redacción EC

El diputado Marlon Aguirre, de Juntos por el Perú, retiró su firma de la moción que planteaba interpelar al ministro del Interior, César Astudillo, y que había sido promovida por su bancada en el Congreso.

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