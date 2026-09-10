El diputado Marlon Aguirre, de Juntos por el Perú, retiró su firma de la moción que planteaba interpelar al ministro del Interior, César Astudillo, y que había sido promovida por su bancada en el Congreso.

A través de un escrito enviado al oficial mayor de la Cámara de Diputados, Hugo Rovira Zagal, Aguirre Ramos justificó su decisión alegando “imprecisiones de la moción” presentada.

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“Solicito el retiro de mi firma de la Moción de Orden del Dia: Propone interpelar al señor ministro del interior, César Augusto Astudillo Salcedo, por designaciones irregulares en el sector interior e ineptitud en la conducción de la política de seguridad ciudadana frente al incremento de la criminalidad, que INTERPELA al Ministro del Interior, señor César Augusto Astudillo Salcedo; con motivo de imprecisiones de la moción”, señaló en el oficio enviado.

Oficio enviado por el diputado Marlon Aguirre. (Foto: Congreso)

Como se recuerda, JP pide que Astudillo acuda al pleno de la Cámara de Diputados para que dé cuenta respecto de los cuestionamientos a su desempeño como titular del Interior y de su presunta falta de liderazgo contra la inseguridad ciudadana.

Al respecto, Ernesto Zunini, vocero de la bancada de JP en la Cámara de Diputados, señaló que será Marlon Aguirre quien tendrá que explicar su decisión no solo a su grupo parlamentario, sino a quienes votaron por él.

Mencionó que su bancada tiene una agenda legislativa que es producto de un “compromiso electoral” y que una de las iniciativas que propondrán es restituir el referéndum para el cambio de la Constitución porque así lo ofrecieron en su campaña.

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Asimismo, Zunini remarcó que es respetuoso de las discrepancias que pueda haber en el fuero institucional y será finalmente el pueblo quien juzgará la actitud y el comportamiento de los diputados que eligió.

“Eso lo tiene que decidir él (Marlon Aguirre), él tiene que responder no solamente a la bancada y al partido, sino al país de los compromisos que ha asumido con las personas que han votado por él”, expresó en entrevista en Canal N la noche del último miércoles.

“Él tendrá que explicarlo, creo que estas cosas se deben debatir en el fuero institucional, yo soy respetuoso de las discrepancias que pueda haber en ese nivel, pero el pueblo juzgará la actitud y el comportamiento de cada diputado”, agregó.