El diputado Marlon Aguirre, de la bancada de Juntos por el Perú, se pronunció sobre la demora de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para aprobar un dictamen sobre el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).

Consultado sobre la actuación de su colega de bancada Yenifer Paredes, quien preside dicho grupo de trabajo, Aguirre sostuvo que “ha tenido un camino de aprendizaje”

“ La colega ha tenido un camino de aprendizaje y de acuerdo a eso estamos yendo a un buen resultado. Ya depende de ella, yo no pertenezco a esa comisión, la bancada todavía no lo ha tocado ”, manifestó.

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No obstante, precisó que él no forma parte de dicha comisión y que el tema todavía no ha sido abordado por la bancada.

Las declaraciones se producen luego de que El Comercio informara sobre las audiencias organizadas por la Comisión de Energía y Minas para recoger propuestas de representantes de la minería informal.

En una de estas reuniones, Paredes cuestionó la iniciativa presentada por el Ejecutivo y afirmó que desde el grupo de trabajo se impulsaría una “verdadera Ley MAPE”.

Respaldan ampliar el Reinfo

Por otro lado, Aguirre confirmó que los integrantes de Juntos por el Perú suscribieron una propuesta para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vigente vence el próximo 31 de diciembre.

“Todos los integrantes de Juntos por el Perú hemos firmado una propuesta por la ampliación del Reinfo. Sobre la Ley MAPE no se ha nombrado nada”, sostuvo.

De esta manera, el legislador confirmó que, mientras la bancada ha respaldado una iniciativa para extender el Reinfo, todavía no ha discutido una posición sobre el proyecto de Ley MAPE.