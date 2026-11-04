El diputado Víctor Piñán se refirió al proyecto de amnistía a favor del expresidente Pedro Castillo. (Foto: Captura Tenemos Que Hablar / YouTube)
El diputado Víctor Piñán se refirió al proyecto de amnistía a favor del expresidente Pedro Castillo. (Foto: Captura Tenemos Que Hablar / YouTube)
Por Redacción EC

En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el diputado Víctor Piñán, vocero de la bancada Obras, consideró que ante un posible rechazo al proyecto de amnistía para el expresidente Pedro Castillo en la cámara alta se debería “respetar” la decisión y autonomía de los senadores de su partido sobre el tema.

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