En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el diputado Víctor Piñán, vocero de la bancada Obras, consideró que ante un posible rechazo al proyecto de amnistía para el expresidente Pedro Castillo en la cámara alta se debería “respetar” la decisión y autonomía de los senadores de su partido sobre el tema.

Negó que el tema vaya a generar una posible ruptura en Obras y dijo que una decisión así forma parte de las reglas del juego ya establecidas, las cuales deben ser respetadas les guste o no.

“Tendríamos que respetar la decisión y autonomía de nuestros senadores de la cámara alta. Las reglas de juego ya están establecidas, a pesar que no nos gusten, y eso es parte del juego político”, expresó.

“Si bien lo podemos aprobar en la Cámara de Diputados, si finalmente la Cámara de Senadores lo manda al archivo o lo aprueba, ya es decisión de ellos. Finalmente, la población y la ciudadanía nos están observando y juzgarán de acuerdo al criterio que tomen”, agregó.

Piñán mencionó que el tema ya ha sido abordado en la bancada de diputados que, según detalló, respaldan la amnistía en su mayoría y recordó que muchos, cuando fueron candidatos prometían que iban a respaldar este tipo de proyectos a favor de Castillo Terrones.

“Esto ya lo hemos tocado con anterioridad, hemos tenido una reunión con los diputados y déjame decirte que la mayoría de diputados de Obras está de acuerdo con que respaldemos el proyecto”, subrayó.

El diputado también aseguró que el senador y vocero de Obras en la cámara alta, Daniel Barragán, no tiene una opinión distinta sobre el golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, y dijo ambos coinciden que ha tenido una “torpeza política” en este hecho.

“Para hacer un golpe tiene que haber algunas condiciones. Primero, tener a las Fuerzas Armadas de tu lado. El señor Pedro Castillo en ningún momento tuvo a las Fuerzas Armadas de su lado, jamás. Recuerden las declaraciones que daban los generales, los militares en contra del gobierno de Pedro Castillo muchas veces”, manifestó.

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“Por eso digo que es una torpeza porque el señor dio una declaración, un mensaje a la Nación, pero nadie salió a las calles, jamás se levantó en armas y los militares tampoco le hicieron caso”, añadió.

Piñán aseveró que para dar un golpe de Estado se debe tener el respaldo de las Fuerzas Armadas. “El señor Pedro Castillo no tuvo ningún control sobre las Fuerzas Armadas, eso está clarísimo, nadie le hizo caso. A pesar de que mandó y dio lineamientos al ministro del Interior, finalmente no le hicieron caso, al ministro de Defensa, tampoco”, acotó.

Finalmente, el diputado de Obras explicó que el proyecto de amnistía para Castillo “no es prioritario” por el momento en la cámara baja, aunque Juntos por el Perú lo quiere poner en la agenda. “Esto va a pasar primero por la comisión, luego Junta de Portavoces y veremos si luego lo priorizamos para esta legislatura”, sentenció.