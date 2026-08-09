El diputado Víctor Eduardo Piñán Mamani (Partido Cívico Obras) solicitó al oficial mayor del Congreso, Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez, que se adopten acciones ante una serie de problemas de seguridad, infraestructura y administración detectados en su despacho parlamentario.

A través de un oficio, fechado el 5 de agosto, el legislador informó sobre una serie de hechos que, según señala, evidencian “graves falencias en las condiciones de seguridad y administración del edificio” donde funciona su despacho.

El parlamentario explicó que al culminar la jornada laboral del viernes, “la puerta principal del despacho fue cerrada con llave”. Sin embargo, el lunes 3 de agosto, cuando el personal regresó a la oficina, encontró que esta se encontraba completamente abierta.

Oficio dirigido a la Oficialía Mayor.

Piñán señaló que, además de esta situación, se constató la desaparición de bienes del despacho.

Situación precaria

Detalló que recibió el despacho el viernes 31 de julio y que este se encontraba en condiciones “totalmente precarias para el inicio de labores”, debido a que no contaba con la infraestructura eléctrica mínima necesaria para poner en funcionamiento los equipos informáticos y demás herramientas de trabajo.

Ante esta situación, señaló que su despacho tuvo que adquirir “con recursos propios diversos adaptadores para tomacorrientes y una extensión eléctrica”, a fin de que el personal pudiera desempeñar sus funciones.