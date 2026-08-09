El legislador informó sobre una serie de hechos que evidencian “graves falencias en las condiciones de seguridad y administración del edificio” donde funciona su despacho. (Foto: GEC)
El legislador informó sobre una serie de hechos que evidencian “graves falencias en las condiciones de seguridad y administración del edificio” donde funciona su despacho. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El diputado Víctor Eduardo Piñán Mamani (Partido Cívico Obras) solicitó al oficial mayor del Congreso, Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez, que se adopten acciones ante una serie de problemas de seguridad, infraestructura y administración detectados en su despacho parlamentario.

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