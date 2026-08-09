El diputado Víctor Eduardo Piñán Mamani (Partido Cívico Obras) solicitó al oficial mayor del Congreso, Giovanni Carlo Antonio Forno Flórez, que se adopten acciones ante una serie de problemas de seguridad, infraestructura y administración detectados en su despacho parlamentario.
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