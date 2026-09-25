Víctor Piñán espera que Ahora Nación se sume a censura contra César Astudillo. (Foto: Andina)
Víctor Piñán espera que Ahora Nación se sume a censura contra César Astudillo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El diputado del Partido Cívico Obras Víctor Piñán afirmó que la mayoría de integrantes de su bancada está de acuerdo con la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, durante un diálogo con Tenemos Que Hablar (TQH). El parlamentario indicó que el lunes se reunirán para definir si la posición será adoptada de manera unánime.

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