El diputado del Partido Cívico Obras Víctor Piñán afirmó que la mayoría de integrantes de su bancada está de acuerdo con la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, durante un diálogo con Tenemos Que Hablar (TQH). El parlamentario indicó que el lunes se reunirán para definir si la posición será adoptada de manera unánime.

“La gran mayoría de Obras está de acuerdo con la censura del ministro” , señaló Piñán en TQH. Explicó que durante esta semana no se ha podido conversar con todos los integrantes de la bancada debido a que varios se encuentran en sus respectivas provincias y regiones por la semana de representación.

“El día lunes hemos convocado a una reunión que vamos a tener con los colegas para poder decidir si unánimemente se pliega Obras”, indicó.

Respecto a la posibilidad de que Ahora Nación se sume a la moción de censura impulsada por Juntos por el Perú, Piñán manifestó que considera que dicha bancada finalmente respaldará la iniciativa. “Considero que sí. A título personal considero que finalmente los colegas de Ahora Nación van a sumarse a esta moción de censura” , afirmó.

El diputado sostuvo que parlamentarios de Ahora Nación con los que ha conversado comparten su posición respecto de la situación de inseguridad ciudadana. “Yo siempre ando en comunicación con colegas de Ahora Nación y creo que ellos comparten la idea de que es importante que haya un responsable político de todo lo que viene pasando en la inseguridad que estamos viviendo día a día” , señaló.

Piñán también mencionó el asesinato de la periodista “China Polo” como uno de los hechos que, según dijo, generó indignación entre la población. “No pueden ser ajenos a lo que viene sucediendo dentro del país. La criminalidad sigue en aumento”, sostuvo.

En ese contexto, afirmó que la periodista había señalado a generales y que corresponde investigar quién fue el autor intelectual de su asesinato. También sostuvo que, según su versión, la comunicadora había solicitado protección y que el Ministerio del Interior “no hizo absolutamente nada”.

“Ahí hay una responsabilidad y considero que por eso debería ser el ministro del Interior censurado” , manifestó Piñán durante la entrevista.

Sobre las conversaciones que ha sostenido con integrantes de Ahora Nación, el diputado señaló que no podía revelar nombres, pero afirmó que varios de ellos compartirían la preocupación expresada por su bancada. “Yo creo que sí van a plegarse los colegas de Ahora Nación” , indicó.

Finalmente, Piñán reiteró que espera que todos los integrantes de Obras respalden la moción. “Yo espero que sí”, respondió al ser consultado sobre si toda la bancada votaría a favor, aunque precisó que la decisión definitiva será tomada en la reunión convocada para el lunes.

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