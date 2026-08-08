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La cifra de inexperiencia en la Cámara de Diputados es alta aunque en menor medida que lo registrado en el último periodo unicameral 2021-2026, donde los índices de inexperiencia eran del 85% de los 130 legisladores. Ambos niveles de inexperiencia son comparables si tomamos en cuenta que la Cámara de Diputados cuenta con el mismo número de representantes.

En la actual Cámara Baja, los legisladores que sí cuentan con experiencia llegan al 25%, siendo que el 15% corresponde a quienes ya habían ocupado una curul en anteriores periodos de la era unicameral, y el otro 12% referido a quienes ocuparon algún cargo de asesor dentro del Parlamento, ya sea en algún despacho como en alguna otra área de la institución.

Fuerza Popular es la única bancada donde los congresistas con experiencia representan la mayoría de su composición: el 56,1%. Esto tiene que ver con la cantidad de legisladores reelegidos del último periodo unicameral. La congresista con mayor número de periodos parlamentarios de experiencia también es fujimorista: Cecilia Chacón, quien tuvo tres gestiones unicamerales antes de ser elegida diputada en el actual mandato.

Entre los legisladores que acumular periodos de experiencia, Chacón es la única que acumula tres periodos. Otros tres diputados acumulan dos periodos, y los 16 restantes solo registran un periodo.

Solo el 27% de diputados cuenta con experiencia legislativa.

—Riesgos—

Martin Cabrera, abogado especialista en asuntos parlamentarios, indicó que los altos niveles de inexperiencia activan tres alarmas en el nuevo Congreso. La primera alarma está referida a la legitimidad de la institución parlamentaria. “Sus errores, en base a la inexperiencia, puedan terminar logrando que la población piense que los congresistas responden a intereses ajenos y que nada ha cambiado. Esto, a su vez, aviva la idea de que este problema se duplica porque existen dos cámaras”, indicó.

La segunda alerta, anotada por Cabrera, tiene que ver con la dinámica política dentro del Congreso. “Sin la experiencia debida, muchas reformas pueden resultar inviables. Es decir, temas importantes pueden caerse en el flujo por ser complejas y los diputados no sepan responder a la situación”, anotó el director de IPOC Consultores.

Mientras que, en una tercera dimensión, el especialista adelantó que podría verse mucho desorden al inicio, y eso termine afectando la calidad de las leyes emitidas. “Puede pasar que existan proyectos relevantes que, por ser mal estudiados y aprobados en diputados, tengan que ser mandados al archivo por el Senado. Y esto por el simple hecho de ser una falla de origen en el flujo legislativo”, explicó Cabrera.

—Perfiles—

Para el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, a los legisladores con experiencia, ya sea por haber ocupado una curul o haber sido asesor, arrancan con una ventaja para acomodarse en el muevo sistema bicameral. Además, apuntó que el Senado será un contrapeso ante la inexperiencia de diputados.

“Sabiendo que sus textos de ley van a ser revisados por el Senado, existe una mayor responsabilidad y trabajo. Si no fundamentan bien, van a quedar mal ante sus propios colegas”, advirtió el exlegislador.

En lo que respecta a los perfiles de los diputados, la cuarta parte de la Cámara de Diputados son abogados, y el segundo grupo -con un 13%- profesional son docentes. Luego se registran todo tipo de profesiones, como ingenieros, cirujanos dentistas, entre otros.

Los diputados que llegan con más periodos legislativos de experiencia.