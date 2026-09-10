El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y los ministros Rafael Belaunde y César Astudillo serán invitados a la Cámara de Diputados para explicar acciones contra la inseguridad ciudadana. (Foto: Presidencia)
El jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y los ministros Rafael Belaunde y César Astudillo serán invitados a la Cámara de Diputados para explicar acciones contra la inseguridad ciudadana. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La Cámara de Diputados del Congreso aprobó este jueves 10 de setiembre invitar al jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y a los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, para que informen, “con carácter urgente”, las acciones contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, la fecha aún no se ha definido.

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