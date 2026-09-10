La Cámara de Diputados del Congreso aprobó este jueves 10 de setiembre invitar al jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, y a los ministros del Interior, César Astudillo, y de Defensa, Rafael Belaunde, para que informen, “con carácter urgente”, las acciones contra la inseguridad ciudadana. Sin embargo, la fecha aún no se ha definido.

Por 71 a favor, 50 en contra y cero abstenciones, la representación nacional dio luz verde a la moción de orden del día 186, presentada y sustentada por la diputada Catherin Palomino (Juntos por el Perú).

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En el documento se propone que la Cámara de Diputados invite a ambos ministros y al presidente del Consejo de Ministros para que concurran, con “carácter urgente”, ante el pleno y rindan cuentas sobre el grave deterioro de la seguridad ciudadana y la expansión de la criminalidad organizada en el país.

Se plantea que expliquen, “con sustento técnico y evidencia verificable”, los resultados reales de las medidas ejecutadas, las causas de su insuficiencia, las deficiencias de coordinación y las responsabilidades políticas y operativas dentro del Poder Ejecutivo.

“Asimismo, deberán presentar una estrategia nacional articulada y financiada para combatir la extorsión, el sicariato, los homicidios y demás delitos de alto impacto, señalando responsables, recursos, plazos, metas, indicadores de cumplimiento y mecanismos públicos de evaluación y rendición de cuentas”, dice la moción.

Finalmente, se informó que la diputada Svieta Fernández (Juntos por el Perú) retiró su moción que planteaba que el ministro del Interior, César Astudillo, informe al pleno sobre las medidas y acciones adoptadas desde su sector para enfrentar la grave crisis de inseguridad ciudadana.

La decisión fue adoptada por la propia Fernández debido a que ya se dio cuenta de una moción de interpelación contra Astudillo, que cuenta con su firma.

El pleno también dio cuenta de las mociones de interpelación contra César Astudillo y Rafael Belaunde, cuyas admisiones se debatirán en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.