Por unanimidad, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), aprobó invitar, para el próximo 19 de octubre, al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

La finalidad es que exponga los lineamientos de la política exterior del Gobierno, los alcances del acuerdo del Escudo de las Américas, las acciones de atención a los connacionales en el exterior y los preparativos oficiales para la llegada del papa León XIV.

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Cabe indicar que el pasado 16 de setiembre el canciller afirmó ante el Senado que el ingreso del Perú al Escudo de las Américas no implicó la suscripción de un tratado internacional ni la aceptación de compromisos vinculantes.

La coalición impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca ampliar la cooperación internacional contra el crimen organizado transnacional y otras economías ilícitas.

El pasado 22 de setiembre la presidenta Keiko Fujimori participó en una reunión del Escudo de las Américas en Nueva York, tras un receso del debate de la Asamblea de las Naciones Unidas.

En declaraciones a los periodistas aquella vez, la mandataria reafirmó la disposición del Perú a colaborar con los países que integran el Escudo de las Américas y a recibir el apoyo de esta coalición.

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Durante la misma sesión, el diputado Jorge Zeballos (Renovación Popular) sustentó ante la Comisión de Constitución una iniciativa orientada a fortalecer los servicios de atención consular mediante la implementación del Centro de Respuesta Rápida (CRR).

Asimismo, la diputada Svieta Fernández (Juntos por el Perú) presentó otra iniciativa que plantea modificar el artículo 92 de la Constitución Política, con el objetivo de prevenir de manera estricta los conflictos de intereses económicos, morales y judiciales de los senadores y diputados en el ejercicio de sus funciones.