El canciller Carlos Espá será citado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. (Foto: Andina)
El canciller Carlos Espá será citado por la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Por unanimidad, la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, que preside la legisladora Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), aprobó invitar, para el próximo 19 de octubre, al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

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