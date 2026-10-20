La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sesionó este martes 20 de octubre. (Foto: Congreso)
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sesionó este martes 20 de octubre. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por Catherin Palomino (Juntos por el Perú), aprobó este martes 20 de octubre derogar parcialmente la Ley N° 32130, que otorgaba facultades de la Policía Nacional (PNP) en la investigación preliminar por sobre el Ministerio Público.

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