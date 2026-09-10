La Comisión de Justicia sesionó este jueves 10 de octubre sobre la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. (Foto: Congreso)
La Comisión de Justicia sesionó este jueves 10 de octubre sobre la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría un informe que declara no viable la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, fortalecimiento de las micro y pequeñas empresas, desarrollo productivo y otras materias.

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