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Resumen

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Los voceros de las bancadas de Renovación Popular, Fuerza Popular y Obras en la Cámara de Diputados cuestionaron, aunque con distintos matices, la actuación de la Defensoría del Pueblo, que solicitó información a la Corte Suprema sobre el trámite del recurso de nulidad presentado por el excongresista Guillermo Bermejo contra su condena por afiliación a una organización terrorista.

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