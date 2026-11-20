Diputados de diversas bancadas parlamentarias manifestaron su respaldo a citar al ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ante el Pleno de la Cámara de Diputados. La convocatoria busca que el canciller brinde explicaciones sobre las fallas técnicas de audio y video registradas en la Base Aérea Las Palmas durante la misa de despedida del papa León XIV.

El vocero de la bancada oficialista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, apoyó la medida y sostuvo que la citación constituye una atribución constitucional del Parlamento. El legislador señaló que, si bien consideró positiva la gestión del canciller en materia protocolar, las deficiencias ocurridas en la ceremonia papal representaron un hecho puntual que debió ser aclarado ante la ciudadanía.

“Si existen bancadas que tienen cuestionamientos o dudas sobre lo ocurrido con lo del Papa, el señor Espá tendrá que venir a responder”, dijo ante la prensa.

Por su parte, la diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, expresó su adhesión a la iniciativa y cuestionó los inconvenientes sufridos por miles de asistentes que no pudieron seguir la homilía ni observar las pantallas. “Nosotros tenemos que ver que son recursos del Estado y tienen que ser bien utilizados, y que vengan a dar las explicaciones”, manifestó.

A ellos se sumó la bancada del Partido Cívico Obras a través del diputado Víctor Piñán, quien confirmó que varios integrantes de su agrupación firmaron la propuesta. “Dentro de la organización que recibió al Papa hemos visto algunas deficiencias y yo creo que es importante que el señor Carlos Espá responda ante esta situación”.

La diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta, respaldó la necesidad que el canciller responda e informó que viene recopilando firmas para presentar una moción de interpelación en su contra. “Realmente la organización estuvo pésima”, aseveró la diputada.

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Presentan moción de urgencia para invitar al canciller

La Cámara de Diputados presentó oficialmente el 19 de noviembre a las 6:39 p.m. la Moción de Orden del Día N.° 01105-2026-2031-CD con carácter de urgencia. La iniciativa fue promovida por el vocero del Partido del Buen Gobierno, Nery Fernández Nina, con el respaldo de representantes de Renovación Popular, Juntos por el Perú, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras.

El documento parlamentario contempla un pliego interpelatorio de 11 preguntas dirigido al canciller Carlos Espá. El cuestionario reserva 5 interrogantes para esclarecer los contratos y gastos de la visita papal realizada del 11 al 16 de noviembre, mientras que las 6 restantes exigen detalles sobre la incorporación del Perú a la iniciativa Escudo de las Américas.