Los diputados Amalia Palomino Pacheco, representante de Arequipa, y Jesús Pérez Alcahuamán, de Apurímac, ambos integrantes de la bancada de Juntos por el Perú, presentaron una denuncia constitucional contra el presidente del Senado, Miguel Torres Morales, por presuntas infracciones a la Constitución durante la promulgación de la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

La denuncia, presentada el 9 de noviembre ante la Presidencia de la Cámara de Diputados, cuestiona que Torres haya suscrito y remitido al Ejecutivo la autógrafa de la Ley 32743 utilizando la fórmula «El Senado de la República; Ha dado la Ley siguiente», atribuyendo a una de las cámaras competencias que, según los denunciantes, corresponden al Congreso de la República.

Los diputados, Amalia Palomino de Arequipa y jesus Pérez de Apurimac, ambos de Juntos por el Perú denunciaron constitucionalmente al presidente del Senado, Miguel Torres, por infracción a la Constitución por la publicación irregular e ilegal que hicieron de las facultades promulgadas solo por el senado — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) November 10, 2026

En el documento, los parlamentarios sostienen que la Constitución reserva al Congreso la facultad de aprobar leyes y delegar facultades legislativas. Asimismo, cuestionan que se haya incorporado la firma del primer vicepresidente del Senado en la autógrafa sin que existiera una norma que lo autorizara.

Piden inhabilitación por diez años

Otro de los cuestionamientos planteados por los denunciantes está relacionado con la posterior modificación de la atribución al Senado mediante una fe de erratas. Según argumentan, este cambio se habría realizado sin una ley rectificatoria, como exigiría el marco normativo.

Por estos hechos, Palomino y Pérez solicitan que se declare la responsabilidad de Miguel Torres y se formule una acusación ante el Senado para que se le imponga la inhabilitación para el ejercicio de la función pública por diez años, conforme al artículo 100 de la Constitución.

La denuncia fue difundida por Roberto Sánchez Palomino a través de sus redes sociales.