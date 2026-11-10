Los diputados Amalia Palomino Pacheco, representante de Arequipa, y Jesús Pérez Alcahuamán, de Apurímac, ambos integrantes de la bancada de Juntos por el Perú, presentaron una denuncia constitucional contra el presidente del Senado, Miguel Torres Morales, por presuntas infracciones a la Constitución durante la promulgación de la ley que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo.
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