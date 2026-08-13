Diputados de oposición advierten que hay poca transparencia en gestión de espacios en Complejo Parlamentario. (Foto: Congreso)
Diputados de oposición advierten que hay poca transparencia en gestión de espacios en Complejo Parlamentario. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Los diputados bancadas de oposición como Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Partido del Buen Gobierno calificaron hoy como “poco transparente” la distribución de bienes y despachos en el Congreso de la República. En una conferencia de prensa realizada este 13 de agosto, los parlamentarios denunciaron presuntas irregularidades en el manejo administrativo de la institución, luego de los altercados registrados el día previo por la posesión de una oficina en el complejo legislativo.

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