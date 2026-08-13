Los diputados bancadas de oposición como Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Partido del Buen Gobierno calificaron hoy como “poco transparente” la distribución de bienes y despachos en el Congreso de la República. En una conferencia de prensa realizada este 13 de agosto, los parlamentarios denunciaron presuntas irregularidades en el manejo administrativo de la institución, luego de los altercados registrados el día previo por la posesión de una oficina en el complejo legislativo.

Indira Huilca, como parte de la bancada de diputados de Ahora Nación, sostuvo que estos incidentes no son hechos aislados, sino el resultado de un manejo “ineficiente y arbitrario” de los inmuebles, en conferencia de prensa que tuvo a representantes de las cuatro bancadas de oposición.

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“Estos no son hechos aislados. Son resultado de un manejo ineficiente y arbitrario de los inmuebles y oficinas del Parlamento en perjuicio de las diversas bancadas que han presentado requerimientos”, advirtió en conferencia de prensa.

Diputados de oposición advierten que hay poca transparencia en gestión de espacios en Complejo Parlamentario. (Foto: Congreso)

Huilca aseguró que pese a problemas han seguido trabajando y presentando proyectos legislativos, pero que la distribución de bienes e inmuebles ha sido “poco transparente” y que se puede ver en diversos pedidos por escrito que han hecho sobre asignación de oficinas y recursos para el trabajo. También en recursos de inversión pública para construcción de edificios que todavía no han sido entregados formalmente como obras.

Ernesto Zunini, vocero de los diputados de Juntos por el Perú, advirtió además sobre la falta de entrega formal de obras de inversión pública destinadas a nuevos edificios. El representante indicó que la administración del Parlamento ha ignorado comunicaciones formales del grupo, mostrando en su lugar actitudes que calificó como hostiles hacia sus requerimientos de trabajo.

“Esta sede es inviolable. No se puede autorizar el ingreso de la policía por parte de ningún trabajador administrativo ni Oficialía Mayor, sino únicamente por el presidente de cualquiera de las cámaras y no es el caso”. Dijo que Oscar Reto, presidente de Cámara de Diputados, manifestó que en ningún momento autorizó ni solicitó el ingreso de la policía.

Diputados de oposición advierten que hay poca transparencia en gestión de espacios en Complejo Parlamentario. (Foto: Congreso)

Ahora Nación y Fuerza Popular protagonizan incidentes

Los incidentes ocurrieron el 12 de agosto en el cuarto piso del complejo legislativo, cuando personal de Ahora Nación ocupó un despacho que figuraba administrativamente como desocupado. Tras la llegada de trabajadores de Fuerza Popular que reclamaron el mismo local, se produjo un enfrentamiento que derivó en el ingreso de efectivos de la Policía Nacional sin la autorización del presidente de la Cámara de Diputados.

La diputada Huilca denunció que esta intervención policial vulneró la inviolabilidad de la sede parlamentaria establecida en el reglamento. Durante la gresca, los agentes y el personal quedaron bloqueados en la oficina hasta la llegada de otros diputados que exigieron abrir la puerta.