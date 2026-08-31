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Resumen

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Juntos por el Perú ha presentado el mayor número de interpelaciones a ministros durante el primer mes de gobierno en los últimos 15 años. Los especialistas advierten que, confiados en los 74 votos del bloque que ganó la Mesa Directiva, la izquierda podría caer en el “obstruccionismo” que tanto se criticó a la bancada de Fuerza Popular, en el periodo 2016-2019, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

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