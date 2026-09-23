Un dictamen en minoría se prepara al interior del Congreso para acelerar el trámite de las facultades presentadas por el Ejecutivo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados donde estudian una propuesta con ejes inviables de otorgarle al Gobierno la prerrogativa de legislar durante 120 días en ocho materias.

La promoción de esta iniciativa responde a la postura que han adoptado las bancadas de Juntos por el Perú (JP), Partido Cívico Obras (PCO), Ahora Nación (AN) y el Partido del Buen Gobierno (PBG), que se oponen a otorgar las facultades legislativas al Ejecutivo.

Ellos las rechazaron en ocho de las 12 de comisiones a las que se solicitaron opiniones consultivas.

Frente a esta postura, las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular se han mostrado de acuerdo con impulsar una iniciativa en la Comisión de Constitución, presidida por la diputada Gianina Avendaño (Juntos por el Perú). El propósito es acelerar el trámite para la aprobación de las facultades.

Fuentes de El Comercio indicaron que este planteamiento busca tomar forma debido a que el grupo de trabajo pretendería rechazar el pedido de facultades y sustentaría esa posición en la opinión técnica de César Landa, asesor ad honorem de la Comisión de Constitución, quien concluyó que la proposición legislativa del Ejecutivo “no resulta constitucionalmente admisible en sus términos actuales”.

Proposición en minoría

Consultado por este Diario, el diputado Jaime Abensur (Fuerza Popular) indicó que se prepara un dictamen en minoría ante la negativa de un sector de la izquierda a otorgar las facultades al Poder Ejecutivo.

“Una vez presentado el dictamen en mayoría y si es negativo, presentaremos el de minoría. Si nos traen un dictamen negativo no hay nada que acotar ahí”, dijo.

Preguntado si Renovación Popular se sumará a esta iniciativa, respondió que aún no lo han conversado con dicha bancada, pero que imagina que se plegaría, como ocurrió en anteriores ocasiones.

En el mismo sentido se pronunció el diputado Frank Krklec (Renovación Popular). En diálogo con este Diario, consideró que este recurso será presentado por su bancada o junto con Fuerza Popular si, en efecto, el predictamen le niega las facultades al Ejecutivo.

“Sí, es lo más probable, presentar un predictamen si ellos la rechazan. Aún no lo hemos coordinado pero lo vamos a conversar con ellos”, refirió.

Roxana Rocha, vocera de RP, indicó que si Constitución “no recoge la propuesta que hemos planteado respecto de estas materias (planteadas por el Ejecutivo), procederemos inmediatamente a presentar un dictamen en minoría con una fórmula debidamente delimitada”

“Nuestra propuesta busca que las materias a incorporarse sean sobre medidas concretas y claramente delimitadas, especialmente las vinculadas directamente con la seguridad ciudadana”, agregó.

En diálogo con RPP, la presidenta de la Comisión de Constitución, Gianina Avendaño (Juntos por el Perú), dijo que el equipo técnico está elaborando el predictamen.

Audiencia pública

Durante la tarde de este martes, la Comisión de Constitución realizó una audiencia ciudadana para abordar los alcances de la proposición legislativa que plantea delegar al Ejecutivo la facultad de legislar durante 120 días calendario en diversas materias.

En la sesión participaron algunos integrantes de la comisión, entre ellos Roxana Alayza (Buen Gobierno), Heber López (Obras) y la titular Giannina Avendaño (Juntos por el Perú). La audiencia tenía como propósito informar sobre el estado en que se encuentra el pedido de facultades legislativas.

No obstante, el diputado Frank Krklec advirtió que entre los expositores había participantes con una determinada tendencia ideológica. “No vemos pluralismo ni democracia en esta reunión, solo de una determinada ideología”, refirió.

Entre los asistentes estuvo la excongresista Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien fue interrumpida por el público durante su intervención.

Escenarios legislativos

Tras la deliberación en contra de ocho grupos de los 12 consultados, la Comisión de Constitución preparará un dictamen sobre las facultades, el mismo que deberá ser aprobado por la mayoría del grupo de trabajo. En paralelo, las bancadas podrían proponer un dictamen en minoría.

Agotada esta instancia, la propuesta irá al pleno del Congreso y requerirá la votación de una mayoría simple, al tratarse de una ley ordinaria.

José Elice, exoficial Mayor del Parlamento, aseguró que si el dictamen en mayoría es rechazado, “entra el de minoría” a ser discutido por los integrantes de la Cámara Baja.

“En el curso del debate puede haber la casualidad de llegar a un acuerdo y aprobar un texto sustitutorio”, afirmó.

En caso de que la Cámara de Diputados no apruebe ningún contenido, el Senado no podrá aprobar ninguna propuesta.

“Si no hay ley aprobada en Diputados, no hay ley que pueda debatir o aprobar el Senado. Si no hay ninguna aprobación, el caso queda ahí”, agregó.

Elice sostuvo que, si la proposición es rechazada en su totalidad, el Ejecutivo deberá presentar otro proyecto.

“Este tendría que pasar por todo el trámite normal porque es una ley ordinaria”, añadió.