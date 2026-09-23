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Pedido de facultades legislativas es evaluada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Pedido de facultades legislativas es evaluada en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Por Erik Rivera

Un dictamen en minoría se prepara al interior del Congreso para acelerar el trámite de las facultades presentadas por el Ejecutivo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados donde estudian una propuesta con ejes inviables de otorgarle al Gobierno la prerrogativa de legislar durante 120 días en ocho materias.

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