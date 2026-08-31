La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del Congreso, presidida por Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), se declaró en sesión permanente para atender el pedido de delegación de facultades del Poder Ejecutivo.

No obstante, Avendaño precisó que todavía no les han remitido el texto debido a que este fue presentado sin adjuntar el acta del Consejo de Ministros en la que se aprobó la iniciativa. Asimismo, anunció que la comisión volverá a sesionar el viernes.

La decisión se aprobó con 18 votos a favor a propuesta de la parlamentaria oficialista Cecilia Chacón (Fuerza Popular) y Frank Krklec (Renovación Popular).

Hubo dos votos en contra provenientes de Juntos por el Perú, específicamente de las parlamentarias Analí Márquez Huanca y Graciela Chipana Condori.

Según explicó Chacón, la medida permitirá al grupo de trabajo desarrollar con celeridad el análisis de la propuesta y convocar las sesiones que resulten necesarias para abordar sus alcances, así como recibir a los ministros vinculados con las materias comprendidas en la solicitud.

“Esto permitirá que se pueda citar, en el momento que se estime conveniente, tanto a los miembros de la comisión como a los señores ministros”, aseveró la fujimorista.

“Que esta comisión se declare en sesión permanente a fin de evaluar y analizar el pedido de facultades y poder tener un dictamen y una votación lo más pronto posible, dado que la coyuntura en el país lo exige y la ciudadanía lo solicita”, señaló, a su turno, Krklec.

Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Acta del Consejo de Ministros

El presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno), envió un oficio al presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular), en el que advierte que el pedido de delegación de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo no adjunta el acta de la sesión del Consejo de Ministros que contiene el acuerdo mediante el cual se aprobó su carácter de “muy urgente”, requisito contemplado expresamente en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Reto solicitó comunicar esta observación al Poder Ejecutivo para que regularice la presentación y adjunte el requisito formal señalado. Precisó que, una vez subsanada la observación, recién podrá iniciarse el cómputo de los plazos previstos reglamentariamente.

El titular de la Cámara Baja subrayó que el pedido de delegación de facultades legislativas será derivado, en la fecha, a la Comisión de Constitución y Reglamento, para el trámite correspondiente.

Minutos después, Torres respondió a Reto que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el Oficio N.° 246-2026-PR, mediante el cual adjuntó la copia certificada del acta de la sesión del Consejo de Ministros del 27 de agosto de 2026.

En dicho documento consta la aprobación por unanimidad del proyecto del pedido de delegación de facultades, así como la decisión del Ejecutivo de solicitar que su trámite ante el Congreso sea realizado con carácter de urgencia.