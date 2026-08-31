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Resumen

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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados del Congreso, presidida por Giannina Avendaño (Juntos por el Perú), se declaró en sesión permanente para atender el pedido de delegación de facultades del Poder Ejecutivo.

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