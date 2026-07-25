Las diputadas Roxana Rocha y Cecilia Chacón, de Renovación Popular y Fuerza Popular, respectivamente, presentaron ante Oficialía Mayor la segunda lista para la Mesa Directiva de Diputados. Esta alianza representará el bloque oficialista.

La lista N° 2 está encabezada por la diputada Norma Martina Yarrow Lumbreras de Renovación Popular. Tal como lo adelantó El Comercio en un informe especial el domingo 12 de julio.

Para diputados, el bloque de derecha inscribió una lista encabezada por Norma Yarrow de Renovación Popular.

En la primera, segunda y tercera vicepresidencia están los diputados Karina Juliza Beteta Rubín, de Fuerza Popular; Diego Bazán Calderón, de Renovación Popular; y Gilmer Trujillo, de Fuerza Popular.

“ Nosotros estamos seguros que vamos a lograr con tanto Renovación y diferentes personas la mesa directiva del Senado como de la Cámara de Diputados . Esperemos al día de mañana, ya que al final son los votos en democracia lo que cuenta”, aseguró Chacón ante el canal oficial del Congreso.

Renovación Popular (RP) dio a conocer a su principal apuesta para la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso bicameral: Norma Yarrow Lumbreras.

A las afueras del Parlamento, la diputada aseguró que tienen consenso dentro de todos los grupos políticos. “ Queremos trabajar unidos por temas como el fenómeno El Niño , de la seguridad ciudadana ”, dijo ante la prensa.

Al ser consultada sobre sus expectativas en la elección, teniendo en cuenta la diferencia de curules que tiene la oposición (76) sobre el oficialismo (54) dentro de la Cámara de Diputados, Chacón instó a “no hacer especulaciones”. “Esperemos al día de mañana, y será la democracia la que gane y ganará el país, estoy segura”, puntualizó.