La bancada del partido Obras aprobó este jueves 26 de noviembre el cambio de sus voceros titulares y alternos en la Cámara de Diputados y designó a Raúl Camargo en reemplazo de Víctor Piñán.

A través de un documento enviado a Hugo Rovira, oficial mayor de la cámara baja, informó que con el voto favorable de 9 de sus 14 integrantes y la conformidad del presidente del partido, Ricardo Belmont, se acordó la modificación de la vocería parlamentaria.

Detalló que los diputados de Obras, con la participación de Belmont Cassinelli, llevaron a cabo una reunión extraordinaria para evaluar la conducción y representación de la bancada.

Mencionó que durante el desarrollo de la reunión, se evaluó la continuidad de la vocería titular del diputado Víctor Piñán Mamani, “a efectos de asegurar la adecuada representación institucional”.

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Así, se acordó, por decisión mayoritaria de los integrantes del grupo parlamentario de la cámara baja, dar por concluida la designación de Piñán Mamani como vocero titular y se nombró en su lugar a Raúl Camargo.

De igual modo, se aprobó la elección del diputado Arturo Eusebio Padilla como vocero suplente (alterno), con su designación expresa por el presidente del partido.

El cambio se produjo luego de que Ricardo Belmont denunciara haber sido traicionado por el vocero de Obras y el intento de modificar el reglamento interno de la agrupación sin su conocimiento.

“Es algo muy grave, están pretendiendo sorprender a diputados y senadores para cambiar el reglamento interno de nuestro partido, en una actitud muy desleal. Entre los espartanos la traición está prohibida y hoy hemos sido traicionados nada menos que por el vocero de Obras quien ha estado corriendo una carta diciendo que Ricardo Belmont, como presidente del partido, quería echar a mucha gente que esta trabajando en el Congreso, eso es falso”, manifestó.

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Señaló que la propuesta buscaba modificar las atribuciones para elegir al vocero y a los integrantes de la mesa directiva de la bancada, y dijo que la reunión estuvo presidida precisamente por Víctor Piñán Mamani.