El grupo parlamentario de Obras presentó un proyecto de ley para ampliar el proceso de formalización minera integral hasta el 2028, en medio de la posición del Poder Ejecutivo de no extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

La iniciativa, presentada por el diputado Raúl Camargo Porta, plantea modificar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1293 para que el proceso se mantenga vigente hasta el 31 de diciembre de 2028 o hasta que entre en vigor la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.

La propuesta se contrapone a la posición expresada por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, quien ha señalado que el Reinfo vencerá el 31 de diciembre de este año y que el Ejecutivo no promoverá una nueva ampliación.

Proyecto de ley presentado por Obras.

En su lugar, el Gobierno ha planteado un régimen temporal de consolidación de 18 meses, desde enero de 2027 hasta el 30 de junio de 2028, para que los mineros que cumplan los requisitos puedan completar su formalización. Esta propuesta forma parte de la nueva regulación planteada mediante la Ley MAPE, cuyo proyecto fue presentado por el Ejecutivo ante el Congreso en octubre.

¿Qué propone el proyecto?

La iniciativa de Camargo establece que las inscripciones vigentes en el Reinfo no perderán validez únicamente por el vencimiento del plazo general del proceso de formalización.

Asimismo, plantea que el Ministerio de Energía y Minas coordine con los gobiernos regionales para simplificar los procedimientos, brindar asistencia técnica y fortalecer la supervisión ambiental y social, con el objetivo de facilitar el tránsito de los mineros hacia el nuevo marco legal.

El proyecto establece un plazo de 30 días calendario para adecuar las normas reglamentarias. También dispone que el Ministerio de Energía y Minas presente informes semestrales ante el Congreso sobre los avances del proceso de formalización, sus dificultades y las medidas adoptadas.