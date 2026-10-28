Propuesta de Obras pretende que se amplíe el proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2028.
Propuesta de Obras pretende que se amplíe el proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2028.
/ DAVID VEXELMAN
Por Redacción EC

El grupo parlamentario de Obras presentó un proyecto de ley para ampliar el proceso de formalización minera integral hasta el 2028, en medio de la posición del Poder Ejecutivo de no extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?