Al ser consultada sobre sus expectativas en la elección, teniendo en cuenta la diferencia de curules que tiene la oposición (76) sobre el oficialismo (54) dentro de la Cámara de Diputados, Chacón instó a “no hacer especulaciones”. Foto: composición GEC
Al ser consultada sobre sus expectativas en la elección, teniendo en cuenta la diferencia de curules que tiene la oposición (76) sobre el oficialismo (54) dentro de la Cámara de Diputados, Chacón instó a “no hacer especulaciones”. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

Las diputadas Roxana Rocha y Cecilia Chacón, de Renovación Popular y Fuerza Popular, respectivamente, presentaron ante Oficialía Mayor la segunda lista para la Mesa Directiva de Diputados. Esta alianza representará el bloque oficialista.

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