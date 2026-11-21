Un grupo de diputados de varios partidos políticos presentó formalmente una moción de interpelación contra el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Este recurso busca que el canciller concurra ante el Pleno de la Cámara de Diputados para responder por la planificación, el financiamiento y los contratos suscritos para la visita del papa León XIV al territorio nacional.

El documento parlamentario sustenta el pedido de control político en las deficiencias técnicas de audio, video y suministro eléctrico ocurridas el 16 de noviembre en la misa de despedida realizada en la Base Aérea Las Palmas. Asimismo, los legisladores cuestionan la transparencia en la adjudicación directa de servicios a las empresas Pow Sang Sonido y Luces S.C.R.L. y Facogem Industrial S.R.L. por montos que superaron los S/ 11 millones.

La moción incorpora un pliego interpelatorio compuesto por 48 preguntas detalladas sobre la ejecución de los recursos públicos asignados a la Cancillería. Las interrogantes exigieron precisar las funciones de la Comisión Extraordinaria de Alto Nivel, los criterios de austeridad aplicados y el cálculo de penalidades por incumplimiento contractual.

Moción de interpelación contra Carlos Espá por gestiones de la visita del papa León XIV.

La propuesta interpelatoria fue encabezada por la diputada de Ahora Nación, Marleny Arminta Valencia, en calidad de autora principal. El expediente cuenta además con el respaldo de coautores pertenecientes a las bancadas de Ahora Nación, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras.

Interpelación se suma a moción de invitación

Previo a la presentación de este recurso interpelatorio, el Parlamento registró el 19 de noviembre una moción de orden del día que solicita invitar con carácter de urgencia al canciller Carlos Espá. Dicha iniciativa previa fue promovida por el vocero del Partido del Buen Gobierno, Nery Fernández Nina, con el apoyo de representantes de Juntos por el Perú, Renovación Popular, Ahora Nación y el Partido Cívico Obras.

Aquella moción inicial planteó un pliego de 11 interrogantes dividido en dos ejes temáticos principales. En esa ocasión, las primeras 6 preguntas requirieron explicaciones sobre la adhesión del Perú a la iniciativa Escudo de las Américas, mientras que las 5 restantes indagaron sobre los gastos logísticos del viaje papal.