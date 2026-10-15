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Diputados han presentado una docena de mociones para crear comisiones investigadoras.
Diputados han presentado una docena de mociones para crear comisiones investigadoras.
Por Martín Calderón

Desde el inicio de sus funciones, en julio pasado, los diputados han presentado 12 mociones para crear comisiones investigadoras, a un ritmo promedio de una por semana. Los pedidos están pendientes de aprobación por el pleno; sin embargo, especialistas consultados por El Comercio coinciden en que estos grupos de trabajo suelen consumir recursos públicos sin que sus informes se traduzcan en acciones concretas.

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