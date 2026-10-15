Entre los temas propuestos figuran hechos que ya fueron o están siendo evaluados por la Fiscalía. Es el caso de una moción presentada por Juntos por el Perú que plantea investigar los acontecimientos ocurridos tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo por dar un golpe de Estado.

Seis mociones fueron presentadas por integrantes del Partido Cívico Obras, cuatro por diputados de Juntos por el Perú y dos por Ahora Nación. Hasta la publicación de esta nota, siete iniciativas se encuentran pendientes de ser vistas por la Junta de Portavoces y cuatro están en la agenda del pleno.

Propuestas

La moción más reciente fue presentada el miércoles 14 de octubre por la diputada Catherin Palomino, de Juntos por el Perú. Plantea investigar los procesos de colaboración eficaz entre el 2020 y el 2026, vinculados a casos de corrupción en el Estado.

Juntos por el Perú también ha propuesto investigar el ataque militar contra civiles en Colcabamba, ocurrido el pasado 25 de abril; “esclarecer los hechos constitucionales, políticos y sociales” registrados desde el 7 de diciembre del 2022, en relación con la vacancia de Castillo; e investigar las muertes de líderes indígenas de pueblos originarios, activistas y defensores ambientales desde enero del 2012.

En tanto, el último martes, el diputado Raúl Camargo, del Partido Cívico Obras, propuso crear una comisión que investigue la compra de 12 aeronaves F-16 en abril pasado, durante el gobierno de José María Balcázar.

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En la misma bancada se originaron los pedidos para investigar los incidentes y derrames registrados en el sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural de Camisea, así como los presuntos vínculos del ciudadano argentino Fernando Cerimedo en la campaña presidencial de Keiko Fujimori. También presentaron iniciativas relacionadas con la Sociedad de Beneficencia de Lima, la gestión de Petro-Perú y la contaminación de la cuenca del río Tambo.

El especialista en asuntos parlamentarios Martín Cabrera precisó a El Comercio que en el periodo 2021-2026, cuatro de 15 comisiones investigadoras no presentaron informe final. Además, destacó: “Y el resultado concreto de una comisión es muchísimo más que el informe, es lo que pasa después del informe: una denuncia, una reforma, una corrección en la gestión. Sobre eso hay muy poco que mostrar”.

ESTAS SON LAS 12 COMISIONES INVESTIGADORAS PROPUESTAS:

FECHA DE SOLICITUD TEMA AUTOR ESTADO 14/10/2026 Investigar los procesos especiales de colaboración eficaz (2020-2026) vinculados a casos de alta corrupción en el Estado Catherin Palomino (Juntos por el Perú) Para ser visto por la Junta de Portavoces 13/10/2026 Investigar el proceso de adquisición de 12 aeronaves F-16 Raúl Camargo Porta (Obras) Para ser vista por la Junta de Portavoces 09/10/2026 Investigar incidentes, rupturas, fugas, derrames y otros eventos registrados en el sistema de transporte de gas natural y líquidos de gas natural del proyecto Camisea Luis Masco Cáceres (Obras) Para ser vista por la Junta de Portavoces 07/10/2026 Investigar los presuntos vínculos, relaciones o eventual intervención del ciudadano argentino Fernando Cerimedo en la campaña presidencial de Keiko Fujimori Héber López Letona (Obras) Para ser vista por la Junta de Portavoces 07/10/2026 Investigar las acciones y omisiones de los funcionarios del Ejecutivo, gobiernos regionales y locales en materia de gestión del riesgo de desastres entre enero del 2016 y agosto del 2026 en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad Harvey Colchado Huamani (Ahora Nación) Para ser vista por la Junta de Portavoces 29/09/2026 Investigar a la Sociedad de Beneficencia de Lima. Juan Cabrera Nieto (Obras) Para ser vista por la Junta de Portavoces 28/09/2026 Investigar la gestión y operaciones de Petro-Perú. Máximo Peralta Jorpa (Obras) Para ser vista por la Junta de Portavoces 18/09/2026 Investigar la contaminación de la cuenca del río Tambo. Luis Masco Cáceres (Obras) En agenda del pleno 12/08/2026 Investigar el ataque militar contra civiles en Colcabamba, ocurrido el pasado 25 de abril. Héctor Guillén Valencia, Ernesto Zunini y otros 14 diputados de Juntos por el Perú En agenda del pleno 12/08/2026 Investigar los hechos constitucionales, políticos y sociales desde el 7 de diciembre del 2022, relacionados con la vacancia presidencial de Pedro Castllo. Catherin Palomino Casavilca y otros 18 diputados de Juntos por el Perú En agenda del pleno 11/08/2026 Investigar las muertes de líderes indígenas de pueblos originarios, activistas y defensores ambientales desde enero del 2012. Giannina Avendaño y otros 11 diputados de Juntos por el Perú En agenda del pleno 10/08/2026 Analizar los hechos ocurridos desde el 7 de diciembre del 2022 hasta el 17 de febrero del 2026, durante los mandatos de Dina Boluarte y José Jerí, por graves afectaciones a los derechos humanos. Cuatro diputados de Ahora Nación En agenda del pleno

Personal y costos

En el Congreso anterior, las comisiones investigadoras contaron con dos asesores, un técnico y un auxiliar. De acuerdo con la planilla del Parlamento, cada asesor de estas comisiones percibe una remuneración mensual de S/12 mil, mientras que el técnico recibe alrededor de S/ 7 mil y el auxiliar, S/ 4.200.

“En promedio, cada comisión costaba -al menos hasta el período anterior- unos S/ 35.000 mensuales solo en planilla, sin contar CAS, locadores ni servicios. Si se aprobaran las 11 mociones con esa misma dotación, serían alrededor de S/ 380.000 más al mes ¿Se justifica? Pues eso es lo que debería demostrarse en el pleno, pero lamentablemente a veces el debate es poco consistente y el asunto se maneja políticamente”, señaló Cabrera.

El especialista precisó que hasta junio pasado, el Congreso tenía contratados a 121 trabajadores para 30 comisiones investigadoras y especiales, con un gasto mensual superior a S/1 millón en salarios.

“El nuevo Reglamento permite que la Mesa Directiva contrate profesionales y técnicos para estas comisiones. Que eso se use como bolsa de trabajo depende de cuánto se exija sustentar cada contratación. Ojalá este Congreso bicameral demuestre que es distinto”, añadió.

No obstante, el también especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi consideró que este nuevo Congreso “está demostrando ser más de lo mismo del quinquenio anterior”.

“¿Qué necesidad tienen de formar más comisiones investigadoras si las comisiones que ya integran pueden tener esa función de investigar? ¿Qué necesidad hay de duplicar el trabajo? Las comisiones investigadoras han demostrado ser un pretexto para pagar favores políticos y contratar más personal”, dijo a El Comercio.

Rospigliosi recordó que, en junio pasado, un reportaje de “Punto Final” reveló que el Congreso destinó S/ 2,6 millones a tres partidos políticos mediante descuentos por planilla a trabajadores parlamentarios.

“La verdad es que contratan más trabajadores para recortarles el sueldo y entregar cheques a los tesoreros de los partidos. Han sido pocas las comisiones investigadoras que han logrado buenos resultados. La mayoría ha sido usada como un botín político, como una feria laboral”, aseveró.

Más cuestionamientos

Una fuente parlamentaria advirtió que algunas comisiones se mantienen durante años pese a que inicialmente se les asigna un plazo de 120 días, sin que necesariamente presenten resultados relevantes.

Agregó que la contratación de personal de confianza puede convertirse en un incentivo para la creación de estos grupos y que las planillas iniciales pueden ampliarse con el argumento de atender una mayor carga de trabajo. A ello se suman gastos de infraestructura y otros beneficios salariales.

Por último, advirtió que los acuerdos políticos dentro del Congreso podrían mantener la tendencia a crear comisiones investigadoras.

En opinión de Cabrera, los diputados deberían cumplir cinco condiciones mínimas para justificar la creación de una comisión investigadora. La primera es delimitar con precisión el objeto de la investigación, el periodo comprendido y las entidades involucradas. La segunda, contar con un plan de trabajo y un presupuesto desde la instalación de la comisión. La tercera, garantizar sesiones efectivas y el respeto al debido proceso. La cuarta, incorporar personal técnico idóneo, en lugar de distribuir puestos por cuotas. Finalmente, establecer conclusiones medibles y definir qué instancias deberán recibirlas.