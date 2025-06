Los congresistas Segundo Montalvo, de Perú Libre; y Álex Paredes, del Bloque Magisterial; protagonizaron diversos intercambios de acusaciones entre ambos en los últimos días, que han involucrado denuncias en su contra en las comisiones de Ética y de Educación, las cuales presiden.

El conflicto más reciente se originó en una sesión de a Comisión de Educación de este martes 3 de junio, presidida por Montalvo, en la cual él fue el único que participó de manera presencial. Álex Paredes, también integrante de la comisión, estaba registrado de forma virtual.

En este contexto, Montalvo difundió parte de una entrevista a un docente que denunció que estaba siendo perseguido judicialmente por culpa de una supuesta mafia que busca encubrir actos de corrupción y acoso sexual en l Universidad de Huacho.

En el audio, se oye a Rogger Taboada asegurar que “hasta el Congreso han llegado tentáculos de esta mafia” e implicó a los parlamentarios Guido Bellido y Álex Paredes.

Álex Paredes busca defenderse de forma virtual

El parlamentario del Bloque Magisterial trató de tomar la palabra sin que Montalvo se la otorgara, a pesar de sus reiterados pedidos. El presidente de la comisión se limitó a cuestionar la gravedad de las acusaciones hechas por el mencionado profesor de la universidad.

“La palabra, por favor”, se le escuchó varias veces decir a Paredes desde su micrófono, pero Montalvo no lo atendió.

“Señor congresistas, por favor, no se ofusque. Estamos cumpliendo con lo que ha pedido el frente de defensa. Es lamentable que un maestro esté prácticamente preso por denunciar actos de corrupción y acoso sexual”, continuó.

“¿Qué tengo que ver ahí?“, reclamó Álex Paredes, nuevamente si que se le dé la palabra.

Segundo Montalvo responde acusaciones desde Ética

Este miércoles, al día siguiente de los incidentes en la Comisión de Educación, Segundo Montalvo dijo ante la prensa que Álex Paredes había promovido desde Ética, comisión que este último preside, una investigación por supuestamente haber fiscalizado la Universidad de Huacho.

“Había sacado un informe de una denuncia que me había hecho el rector de la universidad, porque estoy prácticamente contra la autonomía universitaria. Fue en una visita de fiscalización a la universidad y ahí una chica que sufrió presuntos actos de acoso me dio a conocer. Dice que yo he coordinado con la chica. Sin embargo, hice mi descargo en la Comisión de ´tica que preside Álex Paredes pero al tener conocimiento de ello, sacó un informe y lo puso a votación para que me investiguen porque estoy haciendo un trabajo de fiscalización", se defendió Montalvo.