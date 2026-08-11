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Resumen

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Juntos por el Perú (JP) ha empezado su gestión en la era bicameral con el pie izquierdo. Amagos de renuncia, rencillas por las vocerías y presidencias de comisiones, y desacomodos por los cupos de asesores vienen revelando una trama más profunda en torno a la disputa de poder silenciosa entre dos facciones: la del excandidato presidencial Roberto Sánchez y la del expresidente, preso en Barbadillo, Pedro Castillo.

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