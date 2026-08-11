La primera disputa ocurrió por la repartición de vocerías, tantos en la Cámara de Diputados como en el Senado. Mientras los congresistas esperaban un debate amplio entre las propuestas que habían armado, Roberto Sánchez llegó a la reunión imponiendo los nombres que, según anunció, había acordado con Pedro Castillo en Barbadillo.

“El profesor ha dicho que sea su hermano”. Esa es la frase que exclamó Sánchez en la reunión, según las fuentes consultadas, para anunciar que José Castillo sería el vocero titular en el Senado.

Mientras que la facción sanchista se quedaría con la vocería de la Cámara de Diputados, a través del legislador Ernesto Zunini. Lo que parecía ser un acuerdo salomónico solo fue la primera muestra de lo que se vendría en las siguientes semanas.

Ernesto Zunini es el vocero de la Cámara de Diputados de Juntos por el Perú. (Foto: AFP)

Las cuotas

La segunda disputa estaría relacionada a la repartición de asesores. Si bien cada parlamentario cuenta con su propio personal para sus despachos, las bancadas -tanto de diputados como de senadores- también tienen sus espacios para nombrar a colaboradores.

En este espacio se dio una nueva imposición: Roberto Sánchez se colocó como asesor principal de la bancada de Senado alegando que le correspondía por haber sido el candidato presidencial en la pasada campaña de abril. Para la facción castillista, esta movida responde a un intento de Sánchez por “controlar” la toma de decisiones del vocero José Castillo, hermano de Pedro Castillo.

Sumado a esto, la facción castillista propuso algunos nombres para la bancada de Senado, pero se ha mostrado resistencia desde el grupo sanchista. Uno de los nombres planteados fue el del excongresista Virgilio Acuña.

Consultado al respecto, el otrora excandidato presidencial de Perú Federal reconoció haber sido invitado por Castillo para ser asesor de la bancada de JP en la Cámara Alta, pero que estaba “aún por definirse”.

“Mi único ánimo es colaborar a la unidad, de las dos bancadas de Juntos por el Perú. No pueden repetir el error de la izquierda en 2021 que terminó fraccionada por disputas internas”, refirió a El Comercio.

Otro nombre que ha sonado, desde el lado sanchista, es el de Lenin Checco, excongresista del Frente Amplio. Según fuentes consultadas, es una de las personas que lleva las coordinaciones respecto a las negociaciones para la repartición de comisiones.

Cuando preguntamos a Checco sobre su rol en el grupo parlamentario, solo atinó a derivarnos con el equipo de prensa de JP.

En la Cámara de Diputados ocurre otro desorden donde, hasta el cierre de este informe, las fuentes allegadas a la bancada indicaron que solo se había designado a cinco de los más de 20 cupos de colaboradores que les corresponde a la bancada.

Amagos de renuncia

La tercera disputa tiene que ver con las presidencias de comisiones. “Todo es un desorden en la interna, y no se logran poner de acuerdo”, refirió una fuente consultada en la bancada de diputados.

Tal es el desorden, y no solo en la bancada de JP, que la Junta de Portavoces, inicialmente programada para las 11:00 a.m. del martes 11 de agosto, se postergó hasta las 4:00 p.m.

Se reprogramó la hora de inicio de la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, que se realizará este martes 11 de agosto, a partir de las 4:00 p. m. pic.twitter.com/LLwAVzjONE — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) August 10, 2026

Un bloque creía que debía pedir la presidencia de la Comisión de Constitución, otro que debía apostar por continuar con el control de la Comisión de Energía y Minas, y hasta surgieron pedidos personales para encabezar otros grupos como Salud y Transportes.

"En la interna de JP se empezó a rumorear algunos amagos de renuncias en las bancadas. Uno de los nombres que sonó, por la tarde del lunes 10 de agosto, fue el de Marlon Aguirre, el diputado representante de la región Junín", afirma Martin Hidalgo.

En medio de estos contextos, en la interna de JP se empezó a rumorear algunos amagos de renuncias en las bancadas. Uno de los nombres que sonó, por la tarde del lunes 10 de agosto, fue el de Marlon Aguirre, el diputado representante de la región Junín.

Consultado por este Diario, Aguirre negó que vaya a renunciar pero reconoció las disputas en la interna de JP. “Hay incomodidades, pero han sido superadas. Ya se solucionaron, así que no hay renuncia”, afirmó.

El diputado también aseguró que la labor de Sánchez se limitará a la de asesor, y que cada congresista toma su propia decisión.

“Cada miembro (parlamentario) tiene su decisión. Que sea asesor es solo un tema de asesor de la bancada”, apuntó en un intento de minimizar el hecho.

El castillismo cuenta con al menos 16 miembros, entre senadores y diputados, donde figuran su hermano José Castillo, su cuñada Yenifer Paredes y la diputada que lo visita constantemente en Barbadillo, Catherin Palomino. Según fuentes internas, las primeras decisiones de Roberto Sánchez están logrando que otros miembros de la bancada miren unirse al grupo del sombrero.

En el medio existe otra disputa a largo plazo sobre quién quedará como candidato presidencial del partido, en caso Pedro Castillo logre salir de la cárcel.

La batalla por el poder del sombrero, aunque con varios capítulos, recién empieza.