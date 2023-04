Congresistas de diversas bancadas insisten en sesionar de manera virtual, pese a ser obligatoria la presencialidad, conforme lo anunció el presidente de ese poder del Estado, José Williams (Avanza País).

Según ‘Cuarto Poder’, una de ellas es Noelia Herrera Medina, de Renovación Popular por el Callao. El último viernes reapareció luego de largos períodos de no ir a los plenos y de sólo conectarse por computadora o celular.

MIRA AQUÍ: Congresistas piden que Comisión de Ética investigue a Rosío Torres

“En enero yo estuve con descanso médico, desde diciembre hasta el 8 de enero yo he estado con descanso médico, así que eso está justificado”, dijo pese a que solo cuatro veces, en lo que va del año, ha estado en su curul.

El pasado 5 de enero Herrera Medina debía sustentar ante el pleno un proyecto de ley del cual es autora, pero no estaba presente. Sin embargo, marcó su asistencia y votó desde su celular. Minutos después se pudo conectar.

“En adelante a algunos plenos he venido y otros cuando no he venido es porque estoy en mi región, yo estoy en campo”, señaló a manera de justificación.

María Córdova Lobatón, congresista por Lambayeque de Avanza País, es otra parlamentaria que prefiere la virtualidad. Ha solicitado licencia por salud para dejar de asistir presencialmente a los plenos y comisiones del Congreso.

Sin embargo, los permisos no han sido para tratar su salud, sino para viajar a su región y atender sus asuntos familiares. “Mi madre ahorita se encuentra allá, entonces ese el motivo por el cual estoy acudiendo acá, ella está muy delicada de salud”, alegó.

Otro de los congresistas que respalda la virtualidad es Héctor Acuña Peralta (No Agrupados). Inició el año faltando a la primera sesión del pleno y en lo sucesivo también priorizó el trabajo remoto, según él, desde su oficina.

Del mismo modo, José Luna Gálvez (Podemos Perú) no sólo figura como un legislador virtual, sino también ausente en los plenos. El 22 de marzo tuvo licencia por enfermedad, el 23 estuvo ausente sin justificación durante toda la sesión legislativa. Y el último miércoles 29, le dieron una licencia oficial para que no participe del pleno.