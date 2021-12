Conforme a los criterios de Saber más

Los últimos escándalos de este gobierno han sido producto de las revelaciones de que el presidente Castillo continuó reuniéndose con funcionarios y empresarios en el inmueble de Breña, al igual que en los primeros días de su gobierno. A pesar de que los principales críticos de esta falta de transparencia están en el Congreso, la comisión investigadora creada a inicios de agosto para indagar en dichas irregularidades sigue sin instalarse.

Una de las primeras acciones de este Congreso fue la creación de múltiples comisiones extraordinarias. En su momento, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio advirtió los elevados costos de estos grupos extraordinarios, especialmente en contratación de personal para su funcionamiento.

La comisión investigadora encargada de examinar las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno en sus primeros días, al despachar en Breña sin la debida transparencia, se aprobó en una de las primeras sesiones del pleno del Congreso.

La moción fue presentada por la congresista Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Congreso, y se aprobó el 12 de agosto.

Sin embargo, casi cuatro meses después la comisión no tiene avances que mostrar, ya que no ha instalado ni elegido a quién la presidirá , a pesar de que el inmueble de Breña volvió a ser un tema en la agenda en las últimas semanas.

El Pleno del Congreso aprobó la nómina de integrantes para dicha comisión recién 70 días después de su creación. Este Diario intentó comunicarse con los congresistas que figuran como miembros para entender qué ha demorado el proceso, pero no obtuvo respuesta de la mayoría.

María Jáuregui, de Renovación Popular, afirmó que a pesar de figurar en la lista de integrantes, ella no es parte de la comisión. “En realidad me propusieron ser parte pero yo no lo acepté, entonces no tengo la menor idea de nada de esa comisión ”, explicó.

Por su parte, Pedro Martínez de Acción Popular comentó que no le han proporcionado mayor información respecto al proceso, y explicó que no sabe si es que ya hay alguien encargado de presidirla.

“A mí me pusieron en esa comisión sin estar yo presente, no sé quiénes tomaron la decisión de elegirme (...) [Los encargados de la comisión] nunca convocaron a una reunión. Es más, no sé si instalaron o no han instalado ”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Pedro Castillo: cinco normas sobre transparencia que vulneraría con reuniones en Breña

Esta comisión no es la única con problemas para iniciar sus funciones. Hasta la fecha, 4 de las 7 comisiones investigadoras no se han instalado, así como otras 4 de las 13 especiales.

El mismo día que el Congreso creó la comisión que investiga los primeros días del gobierno, también se aprobaron otras dos comisiones: la que indaga en el atentado de Vizcatán del Ene, y la que investiga las irregularidades de EsSalud y el Estado durante el la pandemia.

Sin embargo, la velocidad para crear comisiones en el Congreso no vino acompañada de compromiso para que estas consigan resultados . Hasta la fecha, ninguna de las tres ha iniciado sus funciones.

El pleno recién aprobó la lista de integrantes para la comisión de Vizcatán del Ene la semana pasada, 105 días después de su creación, y aún no se ha establecido quién la presidirá. Por otro lado, la comisión investigadora de las irregularidades en EsSalud durante la pandemia no ha logrado el quórum necesario para sesionar después de su instalación.

Fuentes de este Diario indican que miembros de esa comisión han solicitado retirar a Kira Alcarraz (SP) de la presidencia, ya que tiene como asesora principal de su despacho a Mirian Morales, exsecretaria general de la Presidencia durante la gestión de Vizcarra, y consideran que puede tratarse de un conflicto de interés, ya que tienen como objetivo investigar a funcionarios de dicho gobierno. Los intentos de este Diario por comunicarse con Alcarraz no tuvieron éxito.

TE PUEDE INTERESAR: TC: Los candidatos y algunos detalles de sus perfiles que la comisión evaluadora del Congreso no toma en cuenta

–Un problema de tiempos–

Para que las comisiones extraordinarias puedan funcionar hay tres pasos que cumplir: la creación, aprobada por votación en el pleno del Congreso, la selección de integrantes, también aprobados por el pleno, y la instalación de la comisión, organizada por los propios integrantes electos. En este último paso se elige a la mesa directiva entre los comisionados.

Situación de las Comisiones Investigadoras

Comisión Fecha de creación Demora en elegir a integrantes Demora en instalar Presidencia Comisión especial investigadora cargo fijo 16/09 63 días 6 días Ilich López (AP) Comisión investigadora irregularidades COVID, EsSalud y el Estado 12/08 35 días 34 días Kira Alcarraz (SP) Comisión investigadora del proceso electoral 19/08 21 días 40 días Jorge Montoya (RP) Comisión investigadora de niños con plomo en Pasco 29/09 57 días – – Comisión investigadora del atentado en Vizcatán del ENE 12/08 105 días – – Comisión investigadora actos de corrupción primeros dias de gobierno 12/08 70 días – – Comisión investigadora para impulsar la tercera etapa del proyecto Chavimochic 18/11 – – –

Hasta la fecha, solo tres de las 7 comisiones investigadoras han pasado por las tres etapas . Sin embargo, la de irregularidades en EsSalud no ha conseguido quórum para sesionar, mientras que la que busca indagar en el cargo fijo en los recibos del servicio de electricidad durante la pandemia, recién se instaló la semana pasada, tras demorarse 63 días en aprobar la lista de integrantes.

“Lo que vamos a buscar es controlar todos los contratos millonarios que se han venido dando a lo largo de las empresas eléctricas”, explicó el presidente de dicha comisión, Ilich López de Acción Popular. También indicó que planean citar a Martín Vizcarra para recibir sus declaraciones, así como al ministro de Energía y Minas, el ministro de Economía y la PCM.

Por su parte, la comisión que investiga las elecciones 2021 y las presuntas irregularidades en el proceso, presidida por Jorge Montoya, ha sido la que más ha trabajado desde su instalación a mediados de octubre, a pesar de demorarse 40 días en instalar.

Consultado al respecto, el congresista Montoya comentó que se encuentran en la etapa de recolección de información, pero no puede proporcionar mayor información porque las sesiones son secretas “por seguridad de todos, para evitar que se convierta en un circo la investigación”, precisó.

Según la agenda de dicha comisión, el 9 de noviembre citaron a Carmen Velarde, jefa de RENIEC, para que informe sobre la elaboración del padrón electoral y los cuestionamientos del proceso.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso: Los 6 legisladores con el mayor número de proyectos sin criterios técnicos

El tiempo que demora el Congreso en aprobar la nómina de integrantes de cada comisión es una de las razones que explica que tan pocas hayan sesionado. Cuatro de las seis comisiones con integrantes demoraron más de 55 días en aprobarlas , y tres de ellas todavía no instalan. Dos de ellas recién recibieron la aprobación de sus integrantes la semana pasada.

A pesar de ello, el Manual de Comisiones Investigadoras del propio Congreso indica que la nómina debe ser aprobada en la misma sesión en la que se crea la comisión, o a más tardar en la siguiente. No obstante, esta es una historia que se repite en todos los periodos parlamentarios.

La situación con las comisiones especiales no es muy distinta. De las 13 aprobadas solo 9 han instalado, y 6 comisiones demoraron más de 35 días en elegir a sus integrantes. Hasta la fecha, las comisiones especiales a favor del VRAEM, de seguridad ciudadana y de generación de capital para emprendedores siguen estancados, esperando que el pleno apruebe la lista de sus miembros.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cómo se van sumando los votos para la admisión de la moción de vacancia?

Situación de las Comisiones Especiales

Comisión Fecha de creación Demora en elegir a integrantes Demora en instalar Presidencia Comisión especial ordenamiento legislativo 29/09 43 días 11 días Adriana Tudela (Avanza País) Comisión especial seguimiento Acuerdo del Pacífico 09/09 42 días 16 días Kelly Portalatino (Perú Libre) Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres 02/09 47 días 17 días Juan Carlos Mori (Acción Popular) Comisión especial Hambre Cero 09/09 40 días 15 días Hilda Portero (Acción Popular) Comisión especial Puyango Tumbes 16/09 35 días 8 días María Cordero (Fuerza Popular) Comisión especial protección a la infancia 02/09 14 días 15 días Flor Pablo (Partido Morado) Comisión especial cambio climático 02/09 14 días 8 días Heidy Juárez (APP) Comisión especial OCDE 02/09 14 días 4 días Luis Cordero (Fuerza Popular) Comisión especial reconstrucción del norte 19/09 14 días 7 días César Revilla (Fuerza Popular) Comisión especial multipartidaria del bicentenario de la independencia 21/10 35 días – – Comisión especial multipartidaria para que los sectores populares emprendedores puedan generar capital 21/10 – – – Comisión especial multipartidaria de seguridad ciudadana 21/10 – – – Comisión especial a favor del VRAEM 02/09 – – –

VIDEO RECOMENDADO

El presidente Pedro Castillo afronta una moción de vacancia respaldada por los congresistas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular. Las bancadas de oposición mencionan siete motivos por los que consideran el mandatario debería ser vacado

TE PUEDE INTERESAR: