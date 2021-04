Conforme a los criterios de Saber más

Esperó a que haya quórum y trató de ganar tiempo planteando que la Comisión de Constitución se pronuncie sobre el cambio en la presidencia de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, sin embargo, el legislador Edgar Alarcón (UPP) no logró evitar su remoción.

Tras una polémica sesión, el grupo parlamentario terminó eligiendo a Héctor Maquera, también de UPP, como nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización, en reemplazo de Alarcón Tejada.

Pasada la Semana Santa, el excontralor -hoy congresista- se levantó de su convalecencia y reapareció de manera virtual como un miembro activo del grupo de trabajo. Decidió terminar su descanso médico por COVID-19, que incluso fue el argumento para no presentarse en las citaciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando se analizaron las denuncias constitucionales en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción.

El documento, que corresponde a una ampliación de descanso médico -que se muestra en este informe- fue expedido el 30 de marzo y otorgaba 12 días de licencia al congresista.

“Estando de licencia en estos momentos, levanto mi licencia por salud y me hago presente en la comisión”, exclamó Alarcón.

¿La razón? El Comisión de Fiscalización tenía previsto debatir su cambio en la presidencia a la que fue designado hace un año.

Alarcón Tejada esperó que el grupo de trabajo obtenga el quórum necesario para iniciar con la sesión. Esta era la cuarta vez que se citaba a los congresistas para poner en debate el tema; ya que las oportunidades anteriores -la última fue el cinco de abril- no había podido concretarse por la inasistencia de sus integrantes.

El cambio de Alarcón Tejada en la presidencia había quedado pendiente desde el 12 de marzo pasado cuando la bancada de UPP, ante el Pleno del Congreso, anunció su retiro de la comisión. Pero ya había sido adelantada desde el año pasado.

Pedidos y más pedidos

Fue la congresista Nelly Huamaní (Frepap), vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, encargada también de la presidencia ante la licencia médica de Alarcón, quien sacó adelante la elección.

Durante su presentación, Alarcón Tejada, sostuvo que la Mesa Directiva del Congreso venía “presionando” para que se “elija de manera muy rápida al nuevo presidente de la comisión de fiscalización”.

Alegó que, si bien UPP pidió su retiro como representante de la bancada en la presente comisión, había obtenido un cupo designado por la bancada de Nueva Constitución.

“Yo, Edgar Alarcón, en ningún momento he dejado de ser miembro titular de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, menos aún de ser el presidente; en razón a que no he renunciado, tampoco he sido censurado para la legislatura 2020-2021 ya que fue designado miembro titular por Nueva Constitución”, afirmó.

La intensión de Alarcón encontró eco en algunos integrantes de la comisión. Sobre todo de los representantes de Fuerza Popular (FP) Marcos Pichilingue y Guilbert Alonzo.

“Me extraña lo que viene ocurriendo en la comisión y que se trabajó con mucho esfuerzo (…) No deja de extrañarme esta situación que desestabiliza el trabajo de más de un año”, dijo Pichilingue en defensa de Alarcón.

“El doctor Alarcón ha hecho un trabajo impecable, pero intereses subalternos están quieren desestabilizar esta comisión y eso no lo podemos permitir”, alegó por su lado Alonzo.

Incluso, el congresista Ricardo Burga (AP) propuso suspender la sesión para horas de la tarde a fin de contar con todos lo integrantes que estaban participando en otras comisiones.

Momentos previos, los congresistas María Retamozo y Carlos Almerí habían cuestionado que sus colegas no se presentaran pese que, en otras oportunidades, participaban en las sesiones en paralelo.

Si bien Almerí propuso, inicialmente, solicitar a la Comisión y Constitución una consulta para determinar el cambio de presidencia, terminó retirando su pedido.

Incluso, la bancada de UPP -a la que le correspondía reglamentariamente la presidencia- había solicitado a través de un documento, que se proceda al cambio de Alarcón por el de Maquera.

Durante la sesión, la representante del Partido Morado Carolina Lizárraga, cuestionó cuál era la base legal para permitir que Alarcón ajerza como representante de Nueva Constitución y ya no por la de UPP, bancada por la que fue electo miembro titular de dicho grupo de trabajo.

Mientras que el congresista José Luis Ancalle (Frente Amplio), sostuvo que cualquiera de los integrantes de Fiscalización podía sustentar la denuncia del “caso Richard Swing” y no solo una persona, en alusión a Alarcón.

Ante ello, fue Alarcón Tejada quien solicitó nuevamente, como cuestión previa, realizar la consulta a la Comisión de Constitución para que se defina su situación.

El pedido fue sometido a votación y rechazado por mayoría (7 votos a favor y 8 en contra) dentro de la comisión.

Finalmente, el cambio de presidencia pudo ser sometido a votación.

Maquera: “El caso Richard Swing es un trabajo de todos”

Fue así que, con 10 votos a favor y 5 en contra, el congresista Edgar Alarcón fue removido de la presidencia de la Comisión de Fiscalización y se eligió al congresista Héctor Maquera (UPP) como nuevo presidente.

Votaron a favor los congresistas Luis Ancalle (FA), Ricardo Burga (AP), Robinson Gupioc Ríos (PP), Carlina Lizárraga (PM), Héctor Maquera (UPP), Fernando Meléndez (APP), María Retamozo (Frepap), Felícita Tocto, Carlos Almerí (PP) y Nelly Huamaní (Frapap).

Mientras que, los votos en contra fueron de Gilbert Alonzo (FP), Wilmer Bajonero (AP), Jhosept Pérez Mimbela (APP), Marcos Pichilingue (FP) y Edgar Alarcón (UPP).

Al asumir la presidencia, Maquera Chávez sostuvo que asume con “responsabilidad la presidencia” de la Comisión de Fiscalizació e instó a sus colegar para apoyarlo incondicionalmente, ya que tenían el “reto ante la nación de luchar contra los actos de corrupción”.

“El caso (Richard) Swing es un caso emblemático, es un trabajo de mucho esfuerzo y sacrificio de todos los parlamentarios que hemos participado desde los inicios de esta gestión parlamentaria”, dijo.