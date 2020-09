Edgar Alarcón (Unión por el Perú, Arequipa), titular de la Comisión de Fiscalización, afirmó que se puede llegar hasta una vacancia por los tres audios del presidente Martín Vizcarra que difundió este jueves ante el pleno del Congreso de la República.

En dichos audios, se escucha al jefe de Estado coordinar con sus asesores sobre las respuestas que brindaría respecto a las visitas de Richard Cisneros, conocido como Richard ‘Swing’, en Palacio de Gobierno.

“Esto puede llegar hasta una vacancia presidencial, pero tiene que se runa C colegiada del congreso, por votación del pleno. Hoy tiene que haber una posición del Congreso” , refirió Alarcón en entrevista al Canal del Congreso.

Tal como reveló este Diario, en la primera Junta de Portavoces sostenida este jueves, ya se había deslizado la posibilidad de impulsar una moción de vacancia, pero primero se pidió recopilar toda la información para iniciar un proceso con la debida sustentación y respetando el debido proceso.

El presidente de Fiscalización refirió que están evaluando las acciones legales, pero aclarando que todo se dará dentro del marco de la ley. En ese sentido, indicó que han solicitado pericias técnicas a los audios.

“Se nota claramente que hay una falta moral, ética, el presidente no puede mentir. Es la primera autoridad del país y con este tema se estará corroborando, y lo digo en condicional porque estamos verificando, que él ha indicado a Mirian Morales, a Karem Roca, a Óscar Vásquez que mientan sobre los ingresos del señor Richard Cisneros a Palacio de Gobierno” , acotó en el Hall de los Pasos Perdidos.

Asimismo, Alarcón dijo que estos audios corroborarían la hipótesis de investigación de su grupo de trabajo, respecto a que Richard Cisneros estaba vinculado a Palacio de Gobierno.

Congreso: audio Martín Vizcarra

Los audios

Ante el pleno, Alarcón dijo que el primer audio muestra la estructura para responder a la Fiscalía de la Nación y a la Comisión de Fiscalización sobre las visitas de Richard ‘Swing’ a Palacio de Gobierno.

“Están diciendo “mientan”. Yo no he recibido tres veces [a ‘Swing’], solo hay dos, una tú, Karem, una tú, Mirian. Estamos corrobando nuestra hipótesis”, explicó ante sus colegas.

Las funcionarias a las que se refiere Alarcón, basado en los audios, serían Karem Roca Luque, exasistente administrativa del Despacho Presidencial; y Mirian Morales Córdova, secretaria general de la Presidencia de la República.

En el primer audio, el mandatario Martín Vizcarra y las funcionarias mencionadas por Alarcón conversan sobre la versión que debería dar Karem Roca sobre la visita de ‘Swing’ registrada en el portal de transparencia de Palacio de Gobierno. Según lo escuchado, se le instruía a Roca a asegurar que recibió a ‘Swing’ pero, tras comunicarse con el despacho presidencial, corroboró que no había reunión pactada y le negó la entrada.

“Hay dos [visitas] más que lo asume Mirian Morales, porque fue conmigo. Y uno, entiendo fue con usted, que Karen [Roca] lo está asumiendo”, se escucha decir a una funcionaria no identificada, quien le reporta al presidente Vizcarra.

El jefe de Estado contabiliza cinco ingresos de Richard ‘Swing’ a Palacio. “Uno para Mirian Morales, otro par Karem, que son los que están registrados, y hay tres que no [...] uno para Óscar Vásquez y dos para mí. Ahora, sobre esos, yo no tengo responsabilidad. ¿Me he reunido con Richard ‘Swing’? Sí. ¿Cuántas veces? Cinco veces, definitivamente no. Lo que me acuerdo será un par de veces”, recapitula Vizcarra tras el reporte de sus funcionarios.

“Primero hay que ver lo que es, y luego lo que se va a decir [...] yo recuerdo, sí, claramente, una vez y seguramente puede ser una segunda vez... y una tercera vez, tendría que ser muy difícil”, acota el mandatario sobre la versión que dará respecto a las visitas de ‘Swing’.

VIDEO RECOMENDADO

Difunden audio de Vizcarra con asesora: “Estás llena de odio y mentiras, ya me hartaste" | Canal N