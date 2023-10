La Comisión de Ética del Congreso de la República citó como testigo a la trabajadora que denunció al congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) a la audiencia pública de su caso este lunes 23 de octubre, desde las 5:00 p.m.

Se trata de Marie Silva Uriarte, quien deberá brindar su testimonio como exfuncionaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que presidió Tello Montes, respecto a un presunto recorte de sueldos y hostigamiento en su contra.

Citación de la Comisión de Ética a Marie Silva Uriarte. (Foto: Congreso)

En mayo pasado la funcionaria del Parlamento dijo a “Punto Final” que, como se negó al recorte de su sueldo, el legislador le pidió que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió en abril pasado .

“Al mismo congresista le dije: ‘Esto es broma, ¿no?’ ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije no. No es que no podía, [es que] no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, relató.

La trabajadora contó que Edgar Tello quiso despedirla el pasado 8 de mayo, pero no lo hizo porque está embarazada . Por ley, se considera nulo el despido de una trabajadora en período de gestación si no se acredita una causa justa.

No obstante, le bajó el nivel jerárquico y el sueldo: pasó de ser asesora II a auxiliar de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Por ello, la funcionaria presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Silva Uriarte contó que luego de denunciar el caso ante dicho portafolio, un asesor de Tello Montes le prohibió acudir a los servicios higiénicos o consumir alimentos durante las jornadas laborales .