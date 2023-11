El congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) volvió a pedir una reprogramación a la Comisión de Ética del Parlamento, que lo investiga por presunto recorte de sueldos y cuya audiencia del caso se iba a llevar a cabo este lunes 13 de noviembre.

Dicho grupo de trabajo congresal tenía previsto recibir el testimonio de Marie Silva Uriarte, exfuncionaria de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, quien denunció a Tello Montes por ese hecho y presunto hostigamiento en su contra.

Ante ello, la Comisión de Ética reprogramó la audiencia del caso para el próximo lunes 20 de noviembre a las 5:00 p.m. , fecha en la que se recibirá la declaración testimonial de Silva Uriarte, según detalla un oficio enviado por su presidente, Diego Bazán (Avanza País).

Oficio de la Comisión de Ética sobre el caso del congresista Edgar Tello. (Foto: Congreso)

Como se recuerda, en mayo pasado la funcionaria del Parlamento narró a “Punto Final” que como se negó al recorte de su sueldo, el legislador le pidió que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió en abril pasado .

“Al mismo congresista le dije: ‘Esto es broma, ¿no?’ ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije no. No es que no podía, [es que] no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, relató.

La trabajadora contó que Edgar Tello quiso despedirla el pasado 8 de mayo, pero no lo hizo porque está embarazada. No obstante, le bajó el nivel jerárquico y el sueldo: pasó de ser asesora II a auxiliar de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo.

MIRA AQUÍ: Esposa del congresista Edgar Tello también pide depósitos de dinero a trabajadores de su despacho

Por ello, la funcionaria presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Posteriormente, indicó que un asesor de Tello Montes le prohibió acudir a los servicios higiénicos o consumir alimentos durante las jornadas laborales.

Tras denunciar su caso, en julio pasado Marie Silva fue cesada de su cargo de auxiliar en el grupo de trabajo de Comercio Exterior y Turismo. Pese a que cinco congresistas intentaron blindarlo, la Comisión de Ética aprobó investigar a Edgar Tello.