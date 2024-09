Ana María Rojas Vargas, secretaria del congresista Edgar Tello (Podemos Perú), era quien recolectaba el dinero producto del recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho, según denunció “Punto Final”.

Según el dominical, el testigo protegido 01-151-2023-AIDC narró que dicha funcionaria llamó a su escritorio a la trabajadora Luz Marina Vásquez y le habría dicho que tenía que entregar una colaboración de acuerdo al sueldo que ganaban.

Detalló que cada uno de los trabajadores a cargo de Tello entregaba el 5% del total del sueldo que percibían en el congreso. Así, a Vásquez Terraza le correspondía entregar S/ 120 mensuales porque ese era el monto acordado con el parlamentario.

Ante ello –indica el colaborador- que Luz Marina, que ganaba S/1.995, le dijo que cuando ingresó no hubo tal acuerdo y que le iba a preguntar al legislador. “Dile, pues, dile, el profesor ya sabe. Si no entregas el dinero, voy a informarle al profesor Tello y te saca del despacho”, recibió como respuesta.

En el expediente se registra el monto de 120 soles yapeado a Rojas Vargas desde el número de Luz Marina Vásquez. Posteriormente se registra un mensaje al número de Edgar Tello: “Esta es la cuota acordada por el compañero congresista”.

Tello, lejos de sorprenderse y preguntar los motivos de dicha transferencia, simplemente respondió: “Compañera qué está haciendo”, lo que –según indica la fiscalía- permite inferir que tenía conocimiento de dicha entrega de dinero.

En el expediente se señala además que Luz Marina tenía la intención de denunciar estos recortes. Al enterarse, la secretaria de Tello la interceptó y le dijo que ya sabía que iba a declarar en la fiscalía y que diga que la transferencia de los S/120 era la devolución de un préstamo.

Más pruebas

También se registra una constancia de pago del trabajador César Michael Aguirre Sernaqué de S/1.000 del 27 de marzo de 2023 enviada al número de cuenta de Ana María Rojas con un mensaje.

“Estimada, buenos días, con lo encomendado yo hasta el día viernes recién me enteré de la cantidad que me indicas, siempre ha sido el 5% pues tengo gastos fuertes por parte de mis padres y hermanos, así que por ello te transfiero esa cantidad, ya me pondré al día el mes que viene”, dice el texto enviado.

Asimismo, agregó otro mensaje: “También tiene conocimiento el congresista y le haré presente”. En el caso de la trabajadora Rocío Isabel Beltrán García, la secretaria le habría indicado que debía entregar un aporte mensual de S/500 de su sueldo como auxiliar en la Comisión de Comercio Exterior que presidía Edgar Tello.

“Punto Final” también difundió un audio donde Rojas Vargas también parece haber competido con otras trabajadoras para obtener la aprobación de Edgar Tello y en una conversación, reveló su frustración por no recibir el reconocimiento del parlamentario tras su labor.

La fiscalía señala que Tello fue compañero de estudios de su hermana, Virginia Rojas Vargas. Ambos son profesores y habrían coincidido laboralmente en la Unidad de Gestión Educativa (UGEL) 01 de San Juan de Miraflores.

Consultada por el dominical, la secretaria de Edgar Tello señaló que tenía “problemas personales” y que hablaría con su abogada. En tanto, el congresista evitó declarar sobre el tema.