El Ministerio Público programó la diligencia para visualizar las pruebas contra el congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) para el 15 de enero, luego que esta fuera postergada a inicios de mes.

La citación a la que tuvo acceso El Comercio precisa que el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales decidió reprogramar la diligencia el pasado 5 de enero.

El objetivo de esta sesión es visualizar y transcribir los archivos de audio y video contenidos en un USB que entregó la extrabajadora del Congreso Marie Silva Uriarte en agosto del 2023.

Esto, luego que hiciera pública la denuncia contra Tello por recortar sueldo a trabajadores de su despacho.

Ahora, las diligencias se llevará a cabo el día 15 y, de ser necesaria una extensión, 16 de enero a las 9 a.m. en el edificio del Ministerio Público ubicado en la Av. Abancay.

La denunciante, Marie Silva Uriarte, denunció el año pasado en un reportaje emitido por “Punto Final” que Edgar Tello pedía que los trabajadores de su despacho le entreguen parte de su salario mensual y que, cuando ella se negó a hacerlo, el parlamentario le pidió comprar un proyector valorizado en S/ 4.600 con el dinero del bono que recibió en abril del 2023.

“Al mismo congresista le dije: Esto es broma, ¿no? ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije no. No es que no podía, [es que] no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, manifestó en el programa.

Además de esto, la ahora extrabajadora del Congreso denunció que era objeto de hostigamiento laboral y amenazas por parte del entorno del legislador del Bloque Magisterial.