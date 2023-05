El congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) negó la denuncia de recorte de sueldo y hostigamiento laboral, presentada por una trabajadora de ese poder del Estado, y acusó a un sector de la prensa de difundir “información tendenciosa que no se ajusta a la verdad”.

A través de un pronunciamiento, señaló que resulta necesario que se hagan todas las investigaciones del caso, a efectos de “conocer la verdad de los hechos”. También acusó al programa “Punto final” –que publicó el reportaje- de emitir “conjeturas tendenciosas”.

“Desde el inicio de mi gestión como parlamentario cierto sector de la prensa ha venido difundiendo información tendenciosa que no se ajusta a la verdad sobre mi trabajo como parlamentario”, afirmó.

Tello intentó desacreditar a la trabajadora que lo denunció. Según dijo sigue siendo parte de la Comisión de Comercio y se le ha tolerado múltiples faltas laborales internamente.

“Pese a ello, por ser una madre gestante se le ha considerado la permanencia en la comisión que presido obteniendo el cargo como auxiliar. Sin embargo, ella ha faltado a la verdad ante el medio de comunicación, tomando como un acto de represalia para denigrar mi imagen como parlamentario”, aseveró.

El exlegislador de Perú Libre y ahora del Bloque Magisterial respondió también sobre el uso de servicios higiénicos por parte de sus trabajadores y admitió que su personal debe anotarse en un cuaderno sus desplazamiento.

“Sobre los servicios higiénicos debo precisar que en la oficina de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo existe un baño, pero aún sí el personal que desea usar los servicios higiénicos del edificio lo pueden hacer en cualquier momento con la única sugerencia que al salir de la oficina se anoten en el cuaderno de desplazamiento”, indicó en su comunicado.

Sobre la acusación de que obligaría a los trabajadores de la comisión a comprar cocinas, ollas y otros utensilios que luego dona a comedores populares, el legislador manifestó que no ha emitido ninguna orden de recaudación económica.

Finalmente, Edgar Tello rechazó toda información que “pretenda desvirtuar” el verdadero objetivo social de la gestión que realizó para lograr el apoyo de la Oficina Económica y Cultural de Taiwán a las ollas comunes.

#Pronunciamiento / Respecto al reportaje propalado en el programa Punto Final de Latina el día de ayer domingo 28 de mayo de 2023, mi despacho hace de público conocimiento lo siguiente: pic.twitter.com/5skTm4gFfb — Edgar Tello Montes (@edgartellom) May 29, 2023

La denuncia

La funcionaria del Parlamento dijo a “Punto Final” que, como se negó al recorte de su sueldo, el legislador le pidió que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió en abril pasado.

“Al mismo congresista le dije: Esto es broma, ¿no? ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije no. No es que no podía, [es que] no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, relató.

La trabajadora contó que Edgar Tello quiso despedirla el pasado 8 de mayo, pero no lo hizo porque está embarazada. Por ley, se considera nulo el despido de una trabajadora en período de gestación si no se acredita una causa justa.

No obstante, le bajó el nivel jerárquico y el sueldo: pasó de ser asesora II a auxiliar de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Por ello, la funcionaria presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

La ex asesora parlamentaria contó que Edgar Tello obliga a los trabajadores de la comisión a comprar cocinas, ollas y otros utensilios que luego dona a comedores populares.

