La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ordenó una inspección tras la denuncia presentada por una trabajadora gestante del Parlamento en contra del congresista Edgar Tello (Bloque Magisterial) por hostigamiento laboral.

Según detalló en un comunicado, se trata de una ex asesora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, grupo que preside Tello, quien presentó una denuncia por actos de hostilidad y discriminación en el trabajo por razón de sexo – género.

MIRA AQUÍ: Procuraduría General del Estado denuncia a Edgar Tello por concusión por presunto recorte de sueldos

“En esa línea, se generó una orden de inspección con la finalidad que el personal inspectivo del Grupo Especializado de No Discriminación e Igualdad (GENDI) realice las acciones que corresponde”, indicó.

📢 #SunafilComunica:

✅ Con respecto a la denuncia formulada ante la #Sunafil por una trabajadora en estado de gestación en contra de un congresista de la República. pic.twitter.com/mO30DUhstv — SUNAFIL PERÚ 🔎 (@SunafilPeru) May 31, 2023

Como se recuerda, la funcionaria del Parlamento dijo a “Punto Final” que, como se negó al recorte de su sueldo, el legislador le pidió que compre un proyector valorizado en S/4.600 con el dinero de un bono que recibió en abril pasado .

MIRA AQUÍ: Edgar Tello intenta desacreditar a denunciante y niega recorte de sueldo y hostigamiento

“Al mismo congresista le dije: Esto es broma, ¿no? ‘No’, me dijo. ‘Pero cómo va a ser una broma ahora que estás con el bono. No tienes justificación para que puedas apoyarme con este proyector’. Entonces yo le dije no. No es que no podía, [es que] no quería. A raíz de eso sentí que él cambió totalmente conmigo”, relató al dominical.

La trabajadora contó que Tello quiso despedirla el pasado 8 de mayo, pero no lo hizo porque está embarazada . Por ley, se considera nulo el despido de una trabajadora en período de gestación si no se acredita una causa justa.

No obstante, le bajó el nivel jerárquico y el sueldo: pasó de ser asesora II a auxiliar de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo. Por ello, la funcionaria presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo.

La ex asesora parlamentaria contó que Edgar Tello obliga a los trabajadores de la comisión a comprar cocinas, ollas y otros utensilios que luego dona a comedores populares.

Hostigamiento

La trabajadora contó que luego de denunciar el caso ante el Ministerio de Trabajo, un asesor de Edgar Tello le prohibió acudir a los servicios higiénicos o consumir alimentos durante las jornadas laborales .

De acuerdo con “Punto Final”, el parlamentario del Bloque Magisterial ha iniciado una persecución laboral contra la funcionaria para lograr despedirla.