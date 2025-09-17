El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negó estar involucrado en los nuevos audios difundidos y atribuidos a Juan José Santiváñez, donde se le oye presuntamente llamarlo cuando era ministro de Justicia para pedir el traslado de un interno que era cliente de su estudio de abogados.

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, a la cual fue citado hoy miércoles, Arana aseguró que no ha declarado sobre este caso porque ya se había conocido hace meses y ya había respondido sobre su supuesta participación negando los hechos.

“Respondí como lo hago ahora que no tengo responsabilidad política, jurídica ni de ningún tipo y evidentemente no reconozco este audio por lo que era reiterativo declarar nuevamente sobre eso”, aseveró.

Ante la pregunta del presidente de la comisión, Elvis Vergara (Acción Popular), sobre si no reconocía su voz en aquella grabación, respondió: “Así es señor presidente. No reconozco ese audio”.

Eduardo Arana también negó haber tenido algún tipo de participación en supuestos favores o beneficios a favor de Miguel Marcelo Salirrosas, alias ‘El Diablo’, interno involucrado con la organización criminal Los Pulpos y que fue cliente de Juan José Santiváñez antes que este ingresar al Ejecutivo.

“Yo no conozco al interno Miguel Marcelo Salirrosas y siendo ministro de Justicia nunca he dispuesto, nunca he coordinado, nunca h tramitado para que dicha persona sea beneficiada con un traslado o algún otro beneficio en particular”, aseguró.

En otro momento, y durante las preguntas que le formuló el congresista Vergara, el titular del Gabinete evitó responder si está dispuesto a dar un paso al costado y dijo que, más bien, deberían renunciar quienes por parte de la fiscalía habrían “filtrado” los audios.

“Ha habido una manipulación y filtración por parte del Ministerio Público y creo que aquellos que trasgreden la ley, aquellos que son los que genera este caos en la democracia y afectan la gobernabilidad son aquellos que deben dar un paso al costado”, fue su respuesta.

Arana también aseguró estar dispuesto a que, si la fiscalía lo requiere, se levante su secreto a las comunicaciones. Esto, luego de precisar que ya declaró ante el Ministerio Público por este caso como testigo.