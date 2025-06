El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, pidió el voto de confianza al pleno del Congreso resaltando un llamado a la unidad y luego de plantear los principales ejes del Gobierno en un discurso que duró aproximadamente dos horas.

“Nuestro país no soporta más división, por eso llamo a la unidad de los poderes y a todas las instituciones públicas y privadas. Podemos ser adversarios en la política, no coincidir en nuestros postulados ideológicos, ser contrincantes, pero nunca enemigos de la patria. Lo que está en juego no es el éxito del gobierno, es la estabilidad y el futuro del país”, señaló en la parte final de su discurso.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: PPK presenta denuncia constitucional contra Eduardo Arana por advertir al Poder Judicial que no tenía impedimento de salida del país

El primer ministro insistió en varias oportunidades que los retos que enfrenta el Perú deberán ser superados con coraje y con unidad, al momento de pedir al Parlamento el voto de confianza que le corresponde como nuevo titular de la PCM.

Arana recordó que, tras asumir el cargo luego de haber sido ministro de Justicia y Derechos Humanos, inició una serie de reuniones con diversos sectores incluyendo partidos políticos que tienen bancadas parlamentarias, así como el Poder Judicial y autoridades locales.

“Desarrollamos una ronda de diálogo con diversas bancadas en aras de construir una agenda común en beneficio del país, cuyas apreciaciones y propuestas son valoradas por el gobierno y han sido acogidas en este discurso con el mismo sentimiento que fueron planteadas”, resaltó.

Eduardo Arana garantiza elecciones libres y transparentes

En otro momento, Eduardo Arana aseguró que uno de los principales ejes del Gobierno en lo que queda del periodo de Dina Boluarte hasta julio del 2026 será la garantía de “elecciones libres, transparentes e incuestionables”.

“Hoy, ante el Congreso y ante todos nuestros compatriotas, asumimos el compromiso de garantizar elecciones libres, seguras, transparentes e incuestionables el próximo año. Un proceso electoral con todas las garantías que demanda el país, con observación internacional y, sobre todo, en orden y en paz”, manifestó el primer ministro.