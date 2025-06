El pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete liderado por Eduardo Arana, el cuarto presidente del Consejo de Ministros del gobierno de Dina Boluarte. Sin embargo, lo hizo con una votación mucho menor que la de sus antecesores en el cargo: 62 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones.

En enero del 2023, Alberto Otárola obtuvo la confianza con 73 votos a favor, 43 en contra y 6 abstenciones, mientras que Gustavo Adrianzén hizo lo propio con 70 a favor, 36 en contra y 17 abstenciones, en abril del 2024. El primer presidente del Consejo de Ministros de la gestión de Dina Boluarte, Pedro Angulo, dejó al cargo en diciembre del 2022 antes de presentarse ante el Congreso.

Como en la más reciente votación de confianza en el gobierno de Dina Boluarte, el grueso de votos a favor provino de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Bloque Magisterial y Somos Perú. A ese bloque se adhirió esta vez Honor y Democracia -bancada creada luego de la última votación de confianza a un gabinete- y Acción Popular, que el año pasado se dividió en torno a la investidura del gabinete Adrianzén.

Sin embargo, a diferencia del voto de confianza anterior, Renovación Popular marcó en rojo.

Mantuvieron sus posturas en contra, en relación al gabinete previo, Podemos Perú, donde primaron las abstenciones pese a que había anunciado un voto en contra); Perú Libre, a pesar de que seis de sus integrantes se ausentaron, y las bancadas de izquierda: Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú y la Bancada Socialista.

La votación obtenida por el gabinete de Eduardo Arana es la más baja del actual Congreso durante todo el ciclo presidencial (2021-2026). Los extitulares de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de la gestión de Pedro Castillo alcanzaron cifras mayores: Guido Bellido con 73 votos, Mirtha Vásquez con 68 y Aníbal Torres con 64. Betssy Chávez renunció al cargo luego del fallido golpe de estado sin haber acudido al pleno para pedir la confianza del Congreso.

El 61% de peruanos consideraba que el Congreso no debía otorgar el voto de confianza al gabinete liderado por Eduardo Arana, según revelo la última encuesta a escala nacional de Datum Internacional para El Comercio. De acuerdo con el sondero, solo el 30% esaba a favor de la decisión ya adoptada por el pleno del Congreso.

Comisiones, evaluaciones y proyectos a futuro

Por la mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se presentó ante el pleno del Congreso para solicitar el voto de confianza a su gabinete. Lo hizo mediante un discurso centrado en cifras económicas y con propuestas ligadas a la seguridad ciudadana, la mayoría de ellas de aplicación a largo plazo.

El titular de la PCM llegó al Palacio Legislativo a las 9:00 a.m. Una media hora después, Eduardo Arana fue invitado al hemiciclo para iniciar la exposición sobre la “política general” de su gestión, para la cual lo acompañaron los integrantes del gabinete. Su discurso tuvo casi 30 páginas de extensión y se leyó ante el pleno durante una hora con 36 minutos.

Al inicio, Eduardo Arana presentó tres prioridades para su gestión al frente de la PCM: fortalecer la lucha contra la criminalidad, impulsar el crecimiento económico del país y garantizar elecciones limpias en el 2026.

Luego, destacó las reuniones con representantes de otros poderes del Estado e institución que tuvo desde asumió el cargo el pasado 14 de mayo y convocó a “un consenso nacional en defensa de la seguridad, el crecimiento económico y la democracia”.

A continuación, el primer ministro dedicó 30 minutos (una tercera parte del total de su presentación) a dar cuenta de las cifras económicas, proyectos de infraestructura y servicios públicos.

“El reto del Gabinete que presido es afianzar y consolidar la expansión de la economía social de mercado y con una firme apuesta por la inversión privada, la estabilidad política y económica y el desarrollo con equidad”, aseguró. “Nuestra meta es ambiciosa, pero posible: crecer 4% el 2025 y, con ello, mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Entregaremos al próximo gobierno un país en pleno crecimiento”.

Lucha contra la delincuencia y policía municipal

Luego de ello, recién se enfocó en la lucha contra el crimen organizado y la “recuperación del principio de autoridad”. Allí, Eduardo Arana sostuvo que la Policía viene dando golpes a las bandas criminales, citando la detención de Miguel Rodríguez ‘Cuchillo’ como ejemplo, y que se apostará por fortalecer la inteligencia policial.

En cuanto a otro de los ‘más buscados’ por el sector Interior, anunció que se elevará a S/ 1 millón la recompensa por la ubicación de Erick Moreno ‘El Monstruo’.

Fue allí donde pidió al Congreso atender el proyecto de ley presentado el año pasado por el Ejecutivo para incorporar el delito de “terrorismo urbano”. “Hacemos un llamado al Poder Legislativo para impulsar conjuntamente esta propuesta”, dijo.

En cuanto a medidas para mejorar el trabajo de la Policía, anunció que presentarán “una norma que nos permita implementar el servicio policial voluntario para labores administrativas y de apoyo”.

Según dijo, esto permitirá que 10 mil agentes que hoy hacen ese trabajo se dediquen al patrullaje. En la misma línea, añadió que “se ha considerado la asimilación de 1500 licenciados de las Fuerzas Armadas para que después de un periodo de capacitación inmediata puedan realizar servicios policiales, como la conducción de patrulleros”.

Arana también indicó que el Ejecutivo evaluará la “factibilidad técnico legal y constitucional” de crear una Policía Municipal.

Esto, según dijo, “dotaría aproximadamente 60 mil nuevos efectivos, que contarán con facultades para contribuir en la seguridad ciudadana, el orden interno, en apoyo de la Policía Nacional, proyecto piloto que podríamos iniciar en Lima Metropolitana”.

En ninguno de estos anuncios se detalló cuando se presentarían formalmente las propuestas o se concretaría la implementación o los estudios previos. Tampoco se presentó ningún proyecto de ley al Congreso luego de que concluyo el discurso, según la información disponible en el portal del Legislativo.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Eduardo Arana hizo más anuncios o propuestas sobre temas en evaluación o en diálogo. Uno de estos fue proponer ante el pleno la creación de una comisión para “estudiar y proponer” una decisión sobre la continuidad del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). E sta estaría conformada por “por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia y las instituciones y organismos competentes”.

Agregó que el gobierno “no pagará ni un centavo del erario público en indemnizaciones establecidas por tribunales internacionales, en favor de quienes fueron juzgados y sentenciados en el Perú por delitos de terrorismo”.

Ya durante su gestión como ministro de Justicia, en diciembre pasado, Eduardo Arana dispuso la instalación de una “comisión sectorial para debatir la aplicación de la pena de muerte en casos de violación sexual de menores”, propuesta que implicaría una renuncia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos. A la fecha, no se tienen novedades sobre los resultados se esa comisión.

En otro momento, al tocar el tema de la criminalidad transnacional, indicó que el Gobierno “evalúa mecanismos de cooperación bilateral” para trasladar a internos extranjeros de alta peligrosidad a sus países de origen. Esto incluye “centros especializados como el CECOT de El Salvador”.

“Esta medida busca descongestionar los penales, desarticular redes criminales que operan desde prisión y reafirmar el principio de autoridad. El Perú no permitirá que sus cárceles sean plataformas del crimen”, aseguró.

Respecto al control migratorio, aseguró que en la segunda mitad del año presentarán una “propuesta normativa para la creación de lugares de estancia temporal para extranjeros que ingresaron o permanecen de manera ilegal al país”.

En cuanto a la lucha contra la minería ilegal, el jefe del gabinete indicó que están trabajando en la “depuración” del Reinfo y que “se procedió con la revocación automática de más de 1400 inscripciones en Pataz”. Agregó que actualmente hay “86 mil Reinfos, de los cuales 65 mil se encuentran suspendidos y tienen plazo para regularizar hasta el 5 de julio, al término del cual proyectamos alcanzar más de 40 mil exclusiones a nivel nacional”, sostuvo.

“El gobierno asegura que no existirá una prórroga indiscriminada del REINFO. Junto a ello, se procederá a fiscalizar minuciosamente el mal uso de este registro de mineros en vías de formalización, procediendo a su exclusión inmediata en caso de detectarse cualquier anomalía”, aseguró.

El presidente del Consejo de Ministros cerró su discurso con un nuevo “llamado a la unidad”. “Nuestro país no soporta más división, por eso llamo a la unidad de los poderes y a todas las instituciones públicas y privadas. Podemos ser adversarios en la política, no coincidir en nuestros postulados ideológicos, ser contrincantes, pero nunca enemigos de la patria. Lo que está en juego no es el éxito del gobierno, es la estabilidad y el futuro del país” concluyó.

Apoyo con observaciones

En el debate posterior a la presentación del primer ministro, distintas bancadas criticaron diferentes aspectos del discurso de Eduardo Arana y algunas fueron anunciando su posición de cara al voto de confianza.

Uno de los primeros en participar fue Alejandro Soto, vocero de Alianza para el Progreso, quien elogió el trabajo de ministros como Eduardo Arana, Morgan Quero (Educación) y Raúl Pérez-Reyes (Economía), pero exigió la salida del titular de Cultura, Fabricio Valencia. Aun así, anunció que “en la medida que respondan a los requerimientos que se han hecho en la visita a Palacio de Gobierno, otorgaremos el voto de confianza”.

Héctor Valer, vocero de Somos Perú, remarcó que algunos aspectos de la presentación de Eduardo Arana respondieron a propuestas de sus bancadas y dijo que “en este discurso encontramos una posición de concertación. La bancada de Somos Perú va a votar a favor de este gabinete por la gobernabilidad y la construcción del desarrollo social y económico del país”.

Por otro lado, el vocero de Podemos Perú, José Luna Gálvez, confirmó que la oposición de su bancada a la confianza del gabinete. Según dijo, el Ejecutivo no acogió los planes que le entregaron “al inicio del gobierno” y que ahora “esos mismos ministros vienen a pedirnos la confianza”. “Tuvieron la oportunidad de hacer el cambio (…) El Perú entero no les daría la confianza”, afirmó.

Alejandro Muñante, vocero de Renovación Popular, también adelantó que votarían en contra luego de que el Ejecutivo no implementara los pedidos que hicieron, en particular lo relacionado a la inseguridad ciudadana.

“(Eduardo Arana) tuvo una gestión nefasta a cargo del Ministerio de Justicia y hoy quiere empujar el destino del país a través de los demás ministerios. Nos viene a decir que no se va a permitir que se imponga la criminalidad. Creo que no vive en la realidad: la criminalidad ya se ha impuesto”, dijo Diego Bazán, del mismo grupo parlamentario.

Las bancadas de izquierda, como Juntos por el Perú-Voces del Pueblo, Bancada Socialista y Bloque Democrático Popular, también adelantaron su voto en contra. “No le daremos el voto de confianza (…) Este gobierno ha decidido instalar la mentira como política de gobierno. Es un gobierno y un gabinete que se sostienen por cálculos políticos, en alianzas oscuras y de repartijas”, dijo Ruth Luque, del último grupo.

Desde otras bancadas, que no anunciaron directamente el sentido de su voto durante el debate, se cuestionaron algunos de los anuncios hechos por el primer ministro.

Jorge Montoya (Honor y Democracia) se manifestó en contra de la propuesta de la “Policía Municipal”: “Debemos fortalecer nuestra Policía Nacional. Crear una Policía Municipal será crear problemas a futuro inmanejables”.

Además, consideró innecesario crear una comisión sobre la permanencia del Perú en el SIDH, cuando esto debe partir de una decisión del mismo Ejecutivo.

“¿Se ha contemplado la posibilidad de salir de ese sistema? Esto debe ser de una manera más ágil. El retiro de la corte es decisión de la presidenta y luego el Congreso lo ratifica. El congreso tiene comisiones donde se pueden discutir estos temas con comodidad, sin necesidad de crear una comisión especial para este tema”, dijo.

Desde Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga cuestionó que “se viene planteando que queremos exportar presos, cuando en el Perú lo que se tiene (que hacer) es reactivar con firmeza la lucha contra la criminalidad y que las cárceles estén implementadas para que puedan albergar a todos estos delincuentes”; mientras que Víctor Flores calificó de “despropósito” la propuesta de la Policía Municipal.

A su turno, Elvis Vergara (Acción Popular) dijo que “no se han tomado acciones concretas, necesarias” frente a la inseguridad ciudadana y también cuestionó la propuesta de una comisión sobre la permanencia de Perú en el SIDH.

“Señor premier, ustedes tienen la última palabra, ustedes tienen la decisión. Retiren al Perú de la Corte (Interamericana) y van a tener el respaldo de esta bancada”, dijo.