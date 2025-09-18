Con una ceremonia solemne, el Congreso de la República conmemora este jueves 28 su 203 aniversario. Participan en la sesión, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, así como representantes de diversas instituciones del Estado.
Están presentes, los titulares del Poder Judicial, Janet Tello; Tribunal Constitucional, Luz Pacheco; y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio. También el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.
Mira aquí la sesión solemne:
La ceremonia inició minutos después de las 10 a.m. y bajo la dirección del presidente del Parlamento, José Jerí (Somos Perú).
La Mesa Directiva estuvo completa, con la presencia de los tres vicepresidentes Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón e Ilich López.
El jefe del Gabinete estuvo acompañado por el canciller Elmer Schialer; y los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero; y de la Mujer, Ana Peña.
Entre los invitados asistieron, asimismo, los exprsidentes del Congreso Antero Flores-Aráoz, Manuel Merino, Luz Salgado, Pedro Olaechea y Marcial Ayaipoma.
Esta sesión solemne recuerda la instalación del primer Congreso Constituyente en la capilla de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el 20 de setiembre de 1822.
