“Salhuana tiene conflicto de intereses”

Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura

Tengo la impresión de que el congresista Salhuana tiene conflicto de intereses por el hecho de haber estado relacionado con la minería informal en Madre Dios. Creo que es un tema delicado que podría impactar en el prestigio o desprestigio del Congreso de la República.

Es evidente que todo lo que signifique desprestigio para el Congreso no le hace bien a los partidos [que lo integran]. No me corresponde juzgar a los partidos. Todavía no han votado, pero supongo que hay un acuerdo previo que podría tener un impacto también en estos.

Definitivamente [la posible elección de Salhuana] no contribuye a generar una mejor imagen del Congreso. Yo pensaría que con todas las críticas que le puedan hacer a su vicepresidenta, [Patricia Juárez], sería una mucho mejor opción. Me parece que es una mujer que tiene formación, solidez. No tengo el gusto de conocerla, pero la impresión que tengo es que es una mujer muy competente.

Uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es la informalidad. La informalidad a nivel de toda la economía de nuestro país, pero especialmente en el tema de la minería. Es evidente que no contribuye a que la industria minera se sienta bien representada. El Congreso debe tener gente que tenga un prestigio y una integridad muy clara.