El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), se refirió a sus presuntos nexos con la minería informal y dijo que esa actividad a pequeña escala “también es importante para el país”, razón por la cual, desde ese poder del Estado, busca “ordenarla y formalizarla”.

En declaraciones a los periodistas, indicó que ejerció la abogacía en Madre de Dios durante más de 30 años e insistió en que desarrolló sus labores “siempre dentro del marco de la ley”.

Asimismo, Salhuana Cavides señaló que en Lima existe mucho “desconocimiento” sobre la “minería a pequeña escala” y se relega a más de medio millón de personas que generan ingresos “en los lugares más inhóspitos del país”.

“Lo que sucede es que en Lima hay un enorme desconocimiento de la realidad en muchos sitios del país y un sector que no es conocido es el de la minería a pequeña escala. En Lima se repiten acusaciones, imputaciones sin fundamento y estamos relegando a más de medio millón de peruanos que también generan riqueza en los lugares más inhóspitos del país”, expresó.

“Yo he ejercido como abogado hasta el año 2021, ya no me dedico a esos temas y obviamente lo que trato de hacer desde el Congreso es más bien ordenar y formalizar esa actividad que también es importante para el país”, agregó.

En ese sentido, el titular del Congreso, si bien admitió que tiene una imagen deteriorada, no es motivo para que los parlamentarios se escondan y reiteró su posición de salir y hablar con la prensa “con total franqueza” y con “total transparencia”.

“Yo no tengo nada que ocultar, mi trabajo como político ha sido tratar de ordenar una actividad que en mi región aporta cerca del 35% del PBI regional. Entonces no puedo estar yo de espaldas a una realidad concreta que hay en mi departamento”, enfatizó.

Como se recuerda, según un informe de este Diario, cuando era candidato al Congreso, el ahora titular del Parlamento representó ante el Ministerio Público y el Poder Judicial a dos investigados por delitos ambientales, según un documento.

Los dos personajes en cuestión tienen concesiones mineras en Madre de Dios. En febrero del 2022, uno de ellos, con empresas que extraen oro, lo visitó tres veces.