Un trabajador del despacho del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso), también labora en el club César Vallejo de Trujillo, perteneciente a César Acuña, en el mismo horario, según informó el programa “Panorama”.

Según el dominical, se trata de Jamill Marzuka Cortez, asesor de Marketing y Comunicaciones del club, quien recibe más de S/7.000 mensuales como funcionario del despacho de Salhuana Cavides.

Marzuka Cortez trabaja desde el 2021 como técnico del despacho del nuevo presidente del Congreso bajo el régimen laboral 728. Está afiliado a Alianza para el Progreso (APP) y fue coordinador del despacho del excongresista Richard Acuña Núñez.

Asimismo, fue captado el pasado 27 de febrero –en plena jornada laboral del Congreso- en la presentación del delantero Paolo Guerrero como jugador del club César Vallejo en un evento llevado a cabo en Trujillo.

Del mismo modo, no registra ninguna reunión a algún ministerio. El 21 de enero del 2023 estuvo presente en la firma de un convenio entre el club César Vallejo y un sponsor, pese a que era día laborable en el Parlamento.

No obstante, no registra ningún descuento en sus haberes. Al respecto, Eduardo Salhuana dijo que no tenía “claro” si trabajaba en su despacho y se limitó a señalar que lo hacía para la bancada de APP.

“Sí claro (lo conozco). Es asesor de prensa de la bancada de Alianza para el Progreso”, dijo inicialmente. Al ser consultado sobre si trabaja en su despacho, el titular del Poder Legislativo dudó.

“Tengo entendido que trabaja para la bancada de APP, tendría que revisar. (¿No trabaja en su despacho?) No lo tengo claro. No (sabía que laboraba en el club César Vallejo) Él trabaja en la bancada de APP, pero voy a averiguar”, expresó.

En tanto, Jamill Marzuka Cortez dijo que trabaja realizando asesorías, de manera externa, en el club César Vallejo y no figura en planilla. También detalló que su labor es fuera del horario del Congreso, principalmente los fines de semana.

“Yo trabajo asesorando de manera externa al club UCV. No figuro en planilla. Las labores se desempeñan en horario fuera del Congreso, regularmente fines de semana que el club juega. Mi labor en el Parlamento nunca se ha visto perjudicada”, manifestó.